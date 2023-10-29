Мартин Брандл: «Вольфф и Хэмилтон здорово отвлекали внимание от дисквалификации»

Теги Гран-при США ФИА Льюис Хэмилтон Дженсон Баттон Мартин Брандл Формула-1 Мерседес регламент Тото Вольфф Авто

Мартина Брандла удивила риторика Тото Вольффа после дисквалификации Хэмилтона.

Пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона исключили из протокола Гран-при США из-за чрезмерного износа планки под днищем. Совладелец и исполнительный директор команды заявил, что предпочел бы рискнуть дисквалификацией и побороться за победу, чем ехать на третьей позиции с отставанием в 25 секунд от лидера.

«Я считаю, Тото высказался легкомысленно. Тото и Льюис очень здорово отвлекали внимание, говоря, что другие команды, должно быть, тоже мошенничали или что-то в таком духе. Мошенничали – слишком сильное слово, вернее, были пойманы на несоответствии правилам.

Но некоторые команды подняли машины, чтобы не рисковать, так как уик-энд проходил со спринтом, а трасса очень кочковатая. И, полагаю, «Мерседес» превысил лимит не на маленькую величину, а на достаточно существенную», – отреагировал комментатор Sky Sports и бывший пилот «Формулы-1».

Еще один эксперт и чемпион мира 2009 года Дженсон Баттон согласился с Брандлом:

«Меня удивили слова Тото – пожалуй, фраза, как вы сказали, была легкомысленной, потому что никто не хочет, чтобы его поймали на обмане. Это очень плохо для имиджа команды и производителя».

«Очень многие команды не уложились бы в положенные рамки». Тото Вольфф считает, что на Гран-при США могли дисквалифицировать половину гонщиков

Льюис Хэмилтон: «Многие другие машины были нелегальными на Гран-при США, я слышал от источников. Поставил бы все деньги, что более половины провалили бы тест»

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1 комментарий

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Luca di Montezemolo
Не знаю что там в оригинале,но очень похоже на бред, и писали что нарушение было на огромные 0.05 мм. Они там в фиа совсем долбанулись, одним титулы дарят и прощают все, другим дисквал за 1/20 мм это даже меньше чем тогда в Бразилии.
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