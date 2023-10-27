«Очень многие команды не уложились бы в положенные рамки». Тото Вольфф считает, что на Гран-при США могли дисквалифицировать половину гонщиков

После Гран-при США дисквалифицировать могли половину пилотов – считает Вольфф.

Исполнительный директор « » прокомментировал аннулирование результата после гонки в Остине. Объяснив, почему команда выбрала такой вариант настроек:

«Проблема со спринтами в том, что машины находятся в режиме «закрытого парка» и вы не можете на них ничего менять.

Перед субботой мы подумали: «Хм, наверное, такие настройки высоты дорожного просвета будут на грани, но у нас, скорее, все-таки есть запас прочности».

Но при этом у нас было новое днище – вероятно, повысился и уровень прижимной силы, а в спринте пилоты чаще обычной ситуации пользовались DRS. Все это увеличило нагрузку на днище (и стесало планку). Так что обстоятельства просто сложились не в нашу пользу».

также прокомментировал слова Льюиса Хэмилтона, который заявил, что в случае проверки всех болидов после гонки в США стюардам бы пришлось дисквалифицировать минимум половину пелотона:

«Да. Такова обратная связь от других команд. Ведь все общаются друг с другом, с пилотами. Общаются и руководители. Думаю, очень, очень многие команды не уложились бы в положенные 9 мм толщины планки».

Хэмилтона и Леклера выкинули из итогов Гран-при США за износ детали под днищем. Это как?