«Очень многие команды не уложились бы в положенные рамки». Тото Вольфф считает, что на Гран-при США могли дисквалифицировать половину гонщиков

Теги Гран-при США Льюис Хэмилтон Формула-1 Мерседес Тото Вольфф Авто

После Гран-при США дисквалифицировать могли половину пилотов – считает Вольфф.

Исполнительный директор «Мерседеса» прокомментировал аннулирование результата Льюиса Хэмилтона после гонки в Остине. Объяснив, почему команда выбрала такой вариант настроек:

«Проблема со спринтами в том, что машины находятся в режиме «закрытого парка» и вы не можете на них ничего менять.

Перед субботой мы подумали: «Хм, наверное, такие настройки высоты дорожного просвета будут на грани, но у нас, скорее, все-таки есть запас прочности».

Но при этом у нас было новое днище – вероятно, повысился и уровень прижимной силы, а в спринте пилоты чаще обычной ситуации пользовались DRS. Все это увеличило нагрузку на днище (и стесало планку). Так что обстоятельства просто сложились не в нашу пользу».

Вольфф также прокомментировал слова Льюиса Хэмилтона, который заявил, что в случае проверки всех болидов после гонки в США стюардам бы пришлось дисквалифицировать минимум половину пелотона:

«Да. Такова обратная связь от других команд. Ведь все общаются друг с другом, с пилотами. Общаются и руководители. Думаю, очень, очень многие команды не уложились бы в положенные 9 мм толщины планки».

Хэмилтона и Леклера выкинули из итогов Гран-при США за износ детали под днищем. Это как?

4 комментария

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Ocelot
Ответ Donbass
Так нужно было проверить весь пелотон.
чтобы проверить весь пелотон надо намного...нет НАМНОГО, больше времени на это потратить, ни одна комиссия в мире не станет этим заниматься
+1
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Mortimer1
Ответ Donbass
Ну да, обьективность не главный критерий этого шапито от Либерти теперь.
Выборочные проверки прерогатива ФИА. Это было задолго до продажи серии новым владельцам. Причем тут либерти, лооол
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