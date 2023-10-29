Тим Госс о проверке всех болидов после финиша: «В таком случае результаты гонки выходили бы через 6, 7 или 8 часов после финиша»

Теги Гран-при США ФИА Феррари Макларен Льюис Хэмилтон Ред Булл Тим Госс Формула-1 Мерседес Макс Ферстаппен Шарль Леклер Ландо Норрис Авто

Техдиректор ФИА объяснил ситуацию с дисквалификацией Хэмилтона и Леклера .

После Гран-при США провели стандартную проверку, под которую попало всего четыре болида – Льюиса Хэмилтона, Шарля Леклера, Макса Ферстаппена и Ландо Норриса. Оказалось, что на машинах Хэмилтона и Леклера планка стерлась сильнее, чем разрешено регламентом, так что обоих пилотов дисквалифицировали.

По словам технического директора ФИА Тима Госса, изначально планировалось проверить только болиды Льюиса и Шарля. Этот выбор объясняется тем, что у ФИА есть доступ к данным болида, по которым можно было определить, чья машина чаще подскакивала – что намекает на вероятный износ планки.

«Мы выбрали два болида для послегоночной инспекции и проверили их. Это занимает какое-то время. Мы обнаружили, что они не соответствуют регламенту. Это нас обеспокоило. Мы захотели понять, была ли эта проблема системной, имела ли она связь с гонкой или с гоночными условиями.

В общем, затем мы решили выбрать еще две команды [для проверки], и мы выбрали два болида – Ферстаппена и Норриса – и проверили их. После этого мы выяснили, что они не превысили лимит и у них все было в порядке», – сказал Госс.

Некоторым не понравилась подобная избирательность при инспекции болидов. Поскольку из четырех болидов двое нарушили правила (т.е. 50%), появилось предположение, что в пелотоне осталась ненаказанной часть потенциальных нарушителей. Однако, по словам Госса, ФИА не может проверять детально каждый болид после гонки, поскольку это повлияет на спортивный дух чемпионата.

«[Проверить планку болида] – это не просто приставить линейку или глубиномер и измерить толщину. Нам приходится разбирать часть машины. Инспекция занимает, возможно, около получаса. Если бы у нас было две бригады для проверки болидов, тогда мы бы работали над этим где-то пять часов – после чего сообщили бы о результатах стюардам.

В таком случае результаты гонки, возможно, выходили бы через шесть, семь или восемь часов после финиша. Не думаю, что это приемлемо для спорта».

«Феррари» забрала первый ряд – и сама не поняла как. Даже у соперников больше предположений!
 

5 комментариев

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Incendier Deafening
Да вы них** не можете. Кому-то разрешено обгонять с выдавливанием с трассы, кому-то 5 сек. Кто-то может срезать трассу, легально, потому что камер не было, у кого-то планка стерлась выше нормы, но дисквал получили не все, а только те, которым не повезло быть выбранным. 2023й год епт.
+6
0
+6
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ЭЮЯ
Ну и что? Результаты всегда предварительные, это не новость. Зато честные.
+4
0
+4
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a_chip
Ну начали сказки рассказывать. Кто ж им поверит?🤷‍♂️
+2
0
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Женя Дерунов
а когда Перес 28 раз срезал один и тот же поворот у него машина не подпрыгивала на поребриках? Подозрений не возникло?)))
+2
0
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RusSt
о, прикольно адекватное объяснение от ФИА это именно то чего не хватало все это время.
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