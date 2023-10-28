«Ф-1» сообщила, что перестрелка с жертвами рядом с трассой Гран-при Мехико не повлияла на уик-энд

Теги происшествия Формула-1 Гран-при Мексики Авто

В «Формуле-1» отреагировали на перестрелку рядом с трассой Гран-при Мехико.

Сообщалось, что в пятницу утром полиция преследовала предположительно угнанную машину, и рядом с автодромом имени братьев Родригес подозреваемые отрыли огонь. Как передает De Telegraaf, в результате перестрелки погибли два человека, в том числе офицер полиции, который скончался в больнице, другие СМИ писали об одной жертве – предполагаемом угонщике.

«Это не оказало влияния на мероприятие. После анализа, проведенного местными властями и нашей командой безопасности, был сделан вывод, что инцидент не вызвал увеличения рисков», – заявил представитель «Ф-1».

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1 комментарий

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Роман
мексиканцы совсем озверели и подсылают киллеров для ред бул
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