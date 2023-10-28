Льюис Хэмилтон: «Мерседес» в США и Мексике – небо и земля. Сложно извлечь скорость, никогда не знаешь, чего ожидать от машины»
Льюис Хэмилтон недоволен поведением «Мерседеса» на Гран-при Мехико.
Болид W14 не лучшим образом проявляет себя в Мексике. Неделю назад в США ситуация была гораздо лучше, заявил Льюис.
«Не такой уж хороший день. Не плохой, просто не лучший. С машиной возникли кое-какие проблемы. Болид на прошлой неделе и сейчас – как небо и земля. Даже не знаю, что сказать. Никогда не знаешь, что получится с этой машиной. Иногда она проявляет себя прекрасно, иногда нет.
Трудно собрать круг. На мой взгляд, скорость в машине точно есть, но ее тяжело извлечь. Может, она так себя ведет в этот уик-энд из-за настроек аэродинамики или чего-то еще. Предстоит работа, но, безусловно, не такой веселый день в сравнении с первой практикой в Остине. Нам немного не хватало, но, надеюсь, [в субботу] управлять болидом будет приятнее.
Сильно ли получится прибавить? Сложно сказать. Опять же, никогда не знаешь, чего ожидать от этой машины. Может, изменения позволят нарастить темп. Я считаю, потенциал точно позволяет приблизиться к топ-3, но надо сделать так, чтобы нам стало легче выжимать скорость. Мы будем работать над этим», – поделился мыслями семикратный чемпион «Формулы-1».
Гран-при Мехико-2023. 2-я практика. Ферстаппен – 1-й, Норрис – 2-й, Леклер – 3-й
Льюис Хэмилтон: «Лучшие шансы «Мерседеса» на победу в 2023-м будут в Мексике и Бразилии»
🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях:
Facebook | ВК | Telegram | Instagram
По-жизни, это одно из самых неприятных ощущений, когда ты не можешь контролировать настройки какой-нибудь техники. Любой. Бесит.
Помню одну газонокосилку, которая меня вводила в состояние Жорика Вартанова.
Никогда не мог настроить ее обороты и высоту. То она работала, как культиватор и вспахивала землю, то, на бешенных оборотах вентиллировала травку.
Как сказал бы Хэмилтон:
"Окно настроек" у нее было минимальным.