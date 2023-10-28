Льюис Хэмилтон: «Мерседес» в США и Мексике – небо и земля. Сложно извлечь скорость, никогда не знаешь, чего ожидать от машины»

Льюис Хэмилтон недоволен поведением «Мерседеса» на Гран-при Мехико.

Болид W14 не лучшим образом проявляет себя в Мексике. Неделю назад в США ситуация была гораздо лучше, заявил Льюис.

«Не такой уж хороший день. Не плохой, просто не лучший. С машиной возникли кое-какие проблемы. Болид на прошлой неделе и сейчас – как небо и земля. Даже не знаю, что сказать. Никогда не знаешь, что получится с этой машиной. Иногда она проявляет себя прекрасно, иногда нет.

Трудно собрать круг. На мой взгляд, скорость в машине точно есть, но ее тяжело извлечь. Может, она так себя ведет в этот уик-энд из-за настроек аэродинамики или чего-то еще. Предстоит работа, но, безусловно, не такой веселый день в сравнении с первой практикой в Остине. Нам немного не хватало, но, надеюсь, [в субботу] управлять болидом будет приятнее.

Сильно ли получится прибавить? Сложно сказать. Опять же, никогда не знаешь, чего ожидать от этой машины. Может, изменения позволят нарастить темп. Я считаю, потенциал точно позволяет приблизиться к топ-3, но надо сделать так, чтобы нам стало легче выжимать скорость. Мы будем работать над этим», – поделился мыслями семикратный чемпион «Формулы-1».

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