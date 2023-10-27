Макс Ферстаппен: «Мы пока не знаем причин проблем с тормозами»

Ферстаппен пока не знает причин проблем с тормозами на этапе в США.

Пилот « » отметил, что команда еще не выяснила причины нестабильного поведения тормозов в последней гонке. Но надеется, что разобраться удастся по ходу уик-энда в .

«Нет, мы пока не знаем. Нам все еще нужно отправить тормоза на базу и провести анализ. Ощущения в последней гонки не были правильными, их работа отличалась от нормальной.

Я знаю, как это влияет на время на круге, ты просто теряешь стабильность темпа. А еще с такими проблемами ты не можешь в привычной манере работать с шинами и беречь их.

Это очень сильно влияет на ваш темп – особенно на таком треке, как «Трасса Америк», со скоростными поворотами и сильном нагревом покрышек. Смотрите сами, в субботу мы просто летели по трассе, а в воскресенье уже нет. Притом что мы вообще ничего не меняли на машине, кроме тормозов», – рассказал .

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