Макс Ферстаппен: «Мы пока не знаем причин проблем с тормозами»

Теги Гран-при США Ред Булл Формула-1 Гран-при Мексики Макс Ферстаппен Авто

Ферстаппен пока не знает причин проблем с тормозами на этапе в США.

Пилот «Ред Булл» отметил, что команда еще не выяснила причины нестабильного поведения тормозов в последней гонке. Но надеется, что разобраться удастся по ходу уик-энда в Мексике.

«Нет, мы пока не знаем. Нам все еще нужно отправить тормоза на базу и провести анализ. Ощущения в последней гонки не были правильными, их работа отличалась от нормальной.

Я знаю, как это влияет на время на круге, ты просто теряешь стабильность темпа. А еще с такими проблемами ты не можешь в привычной манере работать с шинами и беречь их.

Это очень сильно влияет на ваш темп – особенно на таком треке, как «Трасса Америк», со скоростными поворотами и сильном нагревом покрышек. Смотрите сами, в субботу мы просто летели по трассе, а в воскресенье уже нет. Притом что мы вообще ничего не меняли на машине, кроме тормозов», – рассказал Ферстаппен.

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17 комментариев

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Антон Якимцев
Да, над проблемой Переса все гадают уже давно.
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Дмитрий Литвинов
Ответ Yury Sin
"Это очень сильно влияет на ваш темп – особенно на таком треке" Как оказалось, хоть как-то влияло это разве что последних 2-3 круга, и то не факт. Но это же Макс, ему можно, а Хэмилтона за такую драму уже бы грязью с ног до ушей местные ыксперты полили )
Хэм жалуется на убитые шины, ставит лучший круг и уезжает от всех. Макса Хэм догонял и мог бы обогнать, будь кругов больше. Одно и тоже, да.
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Сергей Евсеев
Понимаю, откуда столько комментариев фанатов одного гонщика в комментариях. В Остине они слили гонку на быстрейшей машине. Слили по тактике, благодаря мостику. Такое ощущение, что где-то я уже это видел. Пару лет назад. Я бы на их месте тоже с ума сошел.
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Alex Sin
Ответ Paninaro
В Бахрейне тоже были "неизвестные проблемы" с приводом, когда он не мог догнать Переса. Хилл тогда по этому поводу хорошо высказался в стиле - у него всегда есть придуманное оправдание о неизвестных проблемах.
Зато у Льюиса проблема известная. Читерство называется, взяли с поличным и дисквалифицировали за обман соперников. Красотища.)
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seryas
Ответ Великий Алонсо
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Я думаю проблему придумал Мерседес со своими заявлениями о диком преимуществе РБ.
Вот они и притормаживают, как могут. А эти все равно косячат
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Alex Sin
Ответ Сергей Богатырёв
ну а Макса в Сингапуре не так давно взяли с поличным, пальчиком погрозили и отпустили. Вы тогда ещё написали, что к Максу никаких вопросов, все вопросы к ФИА.
А что у Макса в сингапуре с машиной было не так?
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Alex Sin
Ответ Сергей Богатырёв
у Макса в Сингапуре были некоторые нарушения правил, очевидные и сознательные. Запамятовали?
Ты сравниваешь квадратное с кислым, спортивный и технический регламент. К спортивным нарушением всегда есть претензии, одни считают было нарушение, другие не было, одни говорят надо наказать так, другие этак и тд. А вот технический регламент судят миллиметры, килограммы, литры и тд. Поэтому случай Макса в Сингапуре и Льюиса в Остине, это две абсолютно разные истории.
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sfairait
Ответ Сергей Евсеев
Понимаю, откуда столько комментариев фанатов одного гонщика в комментариях. В Остине они слили гонку на быстрейшей машине. Слили по тактике, благодаря мостику. Такое ощущение, что где-то я уже это видел. Пару лет назад. Я бы на их месте тоже с ума сошел.
Аптека за углом (с)
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alex1382
Ответ Сергей Евсеев
Понимаю, откуда столько комментариев фанатов одного гонщика в комментариях. В Остине они слили гонку на быстрейшей машине. Слили по тактике, благодаря мостику. Такое ощущение, что где-то я уже это видел. Пару лет назад. Я бы на их месте тоже с ума сошел.
в Остине 2021
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sfairait
Да , прям смешно, чесслово. Как-то прям эти проблемы точечно проявляются. И, главное, такая без шуток опытная команда не может понять, а почему же
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Сергей Богатырёв
Ответ Alex Sin
Зато у Льюиса проблема известная. Читерство называется, взяли с поличным и дисквалифицировали за обман соперников. Красотища.)
ну а Макса в Сингапуре не так давно взяли с поличным, пальчиком погрозили и отпустили. Вы тогда ещё написали, что к Максу никаких вопросов, все вопросы к ФИА.
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Сергей Богатырёв
Ответ Alex Sin
А что у Макса в сингапуре с машиной было не так?
у Макса в Сингапуре были некоторые нарушения правил, очевидные и сознательные. Запамятовали?
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