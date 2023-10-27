Фернандо Алонсо: «После нескольких уик-эндов со спринтами чувствуем себя спокойнее – ведь у нас есть сразу три практики перед Гран-при»

Теги Гран-при США Гран-при Бразилии Фернандо Алонсо Формула-1 Астон Мартин Авто

Алонсо рассказал о подборе настроек болида к Гран-при Бразилии.

Пилот «Астон Мартин» признал, что прогресс, достигнутый на этапе в США, вряд ли поможет получить преимущество в Сан-Паулу.

На этапе в Остине гонщики «Астон Мартин» работали на обновленных болидах. Однако из-за формата со спринтом возможности тестирования были ограничены всего одной практикой. В результате, учитывая возникновение проблем с тормозами, оба пилота не смогли выйти из первого сегмента квалификации.

В итоге в команде было принято решение нарушить правило «закрытого парка» и стартовать с пит-лейн в гонке, но иметь возможность внести изменения в настройки машин. Что положительно сказалось на темпе в самом Гран-при.

«Думаю, что наш темп в воскресенье (в Остине) был следствием сочетания двух факторов – того, что мы смогли подобрать оптимальные настройки, а у соперников, учитывая всего одну практику на подготовку, настройки болидов оптимальными не были. Мы просто смогли воспользоваться возможностью.

Смогли ли мы оптимизировать настройки обновленного болида? Не совсем. Ведь здесь, как мне кажется, совсем другая по характеристикам трасса, с другими требованиями. Но, в этот раз мы сможем в полной мере использовать время в практиках.

После нескольких уик-эндов со спринтами мы, знаете, чувствуемся себя более расслабленно, спокойнее – ведь у нас сразу три практики, чтобы оптимизировать работу болида», – рассказал Алонсо.

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5 комментариев

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Grigpar
Ответ Женя Дерунов
знаете что такое сарказм? Я ржу с Алекса Сина у которого одной практики достаточно для настройки. А про пустой аккаунт сильно)) 7 лет пишу про Алонсо)) П.с. я начал угарать с тебя и великого Алонсо последних 3-4 месяца, а до этого я вообще про деда не писал)) это же легко проверяется лентой и невозможно удалить старые комментарии.
Сколько до тебя заявляли тут такое, не счесть. И все ротируетесь и ротируетесь. :)) И у каждого не менее 7 лет стажа. :)
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Grigpar
Ответ Женя Дерунов
Просто Алонсо не читает Алекса Сина со спорта. Если бы он читал, то знал что одной практики выше крыши и что РБ и маки смогли настроить тачку ахаха
Просто если бы ты не создал пустой акк для вбросов на ветках об Алонсо и следил за практиками, то знал, что АМ не смог провести ее нормально из-за технических проблем. Даже Алонсо проехал всего несколько кругов из которых от силы 2 были боевых на харде.
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