Фернандо Алонсо: «После нескольких уик-эндов со спринтами чувствуем себя спокойнее – ведь у нас есть сразу три практики перед Гран-при»

Алонсо рассказал о подборе настроек болида к Гран-при Бразилии.

Пилот « » признал, что прогресс, достигнутый на этапе в США, вряд ли поможет получить преимущество в Сан-Паулу.

На этапе в Остине гонщики «Астон Мартин» работали на обновленных болидах. Однако из-за формата со спринтом возможности тестирования были ограничены всего одной практикой. В результате, учитывая возникновение проблем с тормозами, оба пилота не смогли выйти из первого сегмента квалификации.

В итоге в команде было принято решение нарушить правило «закрытого парка» и стартовать с пит-лейн в гонке, но иметь возможность внести изменения в настройки машин. Что положительно сказалось на темпе в самом .

«Думаю, что наш темп в воскресенье (в Остине) был следствием сочетания двух факторов – того, что мы смогли подобрать оптимальные настройки, а у соперников, учитывая всего одну практику на подготовку, настройки болидов оптимальными не были. Мы просто смогли воспользоваться возможностью.

Смогли ли мы оптимизировать настройки обновленного болида? Не совсем. Ведь здесь, как мне кажется, совсем другая по характеристикам трасса, с другими требованиями. Но, в этот раз мы сможем в полной мере использовать время в практиках.

После нескольких уик-эндов со спринтами мы, знаете, чувствуемся себя более расслабленно, спокойнее – ведь у нас сразу три практики, чтобы оптимизировать работу болида», – рассказал .

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