ФИА объяснила процесс проверок болидов на соответствие регламенту после Гран-при
ФИА прояснила ситуацию с технической проверкой болидов на Гран-при США.
После финиша гонки в Остине в результате проверок, которые проводятся случайным образом, технический делегат ФИА Джо Бауэр передал в дирекцию гонки информацию о чрезмерном износе контрольных планок на днищах болидов Льюиса Хэмилтон («Мерседес») и Шарля Леклера («Феррари»). В привело к дисквалификации обоих пилотов.
В связи с тем, что процедура ФИА рассчитана на проведение проверок случайным образом, в сообщечстве «Ф-1» задались вопросом о том, почему, учитывая наличие нарушения на двух машинах из четырех проверенных, ФИА не провела проверку болидов вообще всех участников.
И в ФИА объяснили, почему действуют именно подобным образом и по каким причинам проверка всех без исключения болидов не представляется возможной:
«При нынешней системе, с точки зрения команд любая часть их болидов может быть проверена в любое время, а последствия несоответствия положениями регламента могут быть весьма существенными.
При проведении различных тестов (на соответствие регламенту) сотрудниками выполняется огромной объем работы. И происходит это за весьма сильно ограниченное количество времени, которое остается в промежутке между моментом окончания Гран-при и временем, к которому болиды должны быть возвращены командам – чтобы те могли заняться их разборкой и транспортировкой на следующий Гран-при.
При всем этом, несмотря на широчайший спектр проверок, за столь короткое время охватить все параметры болида просто невозможно – что особенно актуально, когда два Гран-при проводятся подряд, и также необходимо учитывать сжатое расписание грузоперевозок.
Именно поэтому процесс случайного отбора машин для проведения проверок так важен. Каждая команда знает, что ее болиды могут быть выбраны для проверки и при наличии несоответствий регламенту шанс их выявления очень высок».
Хэмилтона и Леклера выкинули из итогов Гран-при США за износ детали под днищем. Это как?
Просто ФИА уже становится синонимом клоунады. Штрафы задрать - так это они быстро. А когда работать надо - ой ай извините всех проверить не можем.
Так что либо «описывать» все машины после гонки и запрещать командам прикасаться к ним, либо так как сейчас. Но наэто уедет часов 12 если не больше. А у команда логистика- график, билеты и а самолеты куплены у всех сотрудников всех команд, в конце концов. и тд и тп..
Поэтому разово (вот захотели и всех проверяли) на это точно никто не пойдет, только если менять регламент и заранее закладывать это время в общее время ГП.
А по поводу скандала, хороший повод)
но разве это не повод остальных проверить?