ФИА объяснила процесс проверок болидов на соответствие регламенту после Гран-при

Теги Гран-при США техника ФИА Феррари Льюис Хэмилтон Формула-1 Мерседес регламент Шарль Леклер Авто

ФИА прояснила ситуацию с технической проверкой болидов на Гран-при США.

После финиша гонки в Остине в результате проверок, которые проводятся случайным образом, технический делегат ФИА Джо Бауэр передал в дирекцию гонки информацию о чрезмерном износе контрольных планок на днищах болидов Льюиса ХэмилтонМерседес») и Шарля ЛеклераФеррари»). В привело к дисквалификации обоих пилотов.

В связи с тем, что процедура ФИА рассчитана на проведение проверок случайным образом, в сообщечстве «Ф-1» задались вопросом о том, почему, учитывая наличие нарушения на двух машинах из четырех проверенных, ФИА не провела проверку болидов вообще всех участников.

И в ФИА объяснили, почему действуют именно подобным образом и по каким причинам проверка всех без исключения болидов не представляется возможной:

«При нынешней системе, с точки зрения команд любая часть их болидов может быть проверена в любое время, а последствия несоответствия положениями регламента могут быть весьма существенными.

При проведении различных тестов (на соответствие регламенту) сотрудниками выполняется огромной объем работы. И происходит это за весьма сильно ограниченное количество времени, которое остается в промежутке между моментом окончания Гран-при и временем, к которому болиды должны быть возвращены командам – чтобы те могли заняться их разборкой и транспортировкой на следующий Гран-при.

При всем этом, несмотря на широчайший спектр проверок, за столь короткое время охватить все параметры болида просто невозможно – что особенно актуально, когда два Гран-при проводятся подряд, и также необходимо учитывать сжатое расписание грузоперевозок.

Именно поэтому процесс случайного отбора машин для проведения проверок так важен. Каждая команда знает, что ее болиды могут быть выбраны для проверки и при наличии несоответствий регламенту шанс их выявления очень высок».

Хэмилтона и Леклера выкинули из итогов Гран-при США за износ детали под днищем. Это как?

11 комментариев

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arspurs9
Это все понятно, полная проверка болида действительно может занять много времени. У людей другой вопрос. Если у 50% проверенных болидов абсолютно одинаковая проблема, то что мешает объявить дополнительную проверку именно этого компонента на других болидах? Не думаю, что проверка днища занимает колоссальное время.
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mrMassi
Ответ arspurs9
Это все понятно, полная проверка болида действительно может занять много времени. У людей другой вопрос. Если у 50% проверенных болидов абсолютно одинаковая проблема, то что мешает объявить дополнительную проверку именно этого компонента на других болидах? Не думаю, что проверка днища занимает колоссальное время.
Согласен. Плюс до сих пор не могу поверить, что Сайнса (который выше был в гонке, чем Леклер) не проверили. Читал где то, что по слухам машинки сайнса и Леклера были настроены одинаково.

Просто ФИА уже становится синонимом клоунады. Штрафы задрать - так это они быстро. А когда работать надо - ой ай извините всех проверить не можем.
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ibra207
Ответ Simon Petrikov
ок, хорошо. а если 4 из 4 будут не соответствовать?
будет 4 дисквалифицированных
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Simon Petrikov
ок, хорошо. а если 4 из 4 будут не соответствовать?
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ibra207
Ответ Simon Petrikov
спасибо ) но разве это не повод остальных проверить?
фиа берет несколько машин сразу после гонки, остальные машины команды загоняют в боксы и начинают готовить их к отъезду. Через час придут проверяющие в боксы Феррари, а там стоят в углу штук 7 планок разной толщины и попробую докажи что именно эта стояла сегодня. Я утрирую конечно, но думаю мысль понятна)
Так что либо «описывать» все машины после гонки и запрещать командам прикасаться к ним, либо так как сейчас. Но наэто уедет часов 12 если не больше. А у команда логистика- график, билеты и а самолеты куплены у всех сотрудников всех команд, в конце концов. и тд и тп..
Поэтому разово (вот захотели и всех проверяли) на это точно никто не пойдет, только если менять регламент и заранее закладывать это время в общее время ГП.
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Aleksandr Lesnikov
Ответ arspurs9
Это все понятно, полная проверка болида действительно может занять много времени. У людей другой вопрос. Если у 50% проверенных болидов абсолютно одинаковая проблема, то что мешает объявить дополнительную проверку именно этого компонента на других болидах? Не думаю, что проверка днища занимает колоссальное время.
потому, что за то время пока они проверяли 4 отобранные машины, остальные уже свои разобрали, не полностью конечно, но если и было что-то нелегальное, то это его там уже точно нет)
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Владимир Малинин
Им не объяснять надо, а правки вносить в регламент. Заладили сказочку про неблагоприятное сочетание звезд...
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Колючий Пушистик
Бен Сулайем давно добивается увеличения куска пирога от Ф-1, и если ему пообещают увеличение доли отчислений, безусловно он увеличит количество делегатов от ФИА. По поводу затрачиваемого времени - мы н знаем сколько его нужно потратить (это ж не под машину на яме залезть, нужны возможно специальный стапель, которых вряд ли больше одного), но с учетом гонки на следующую неделю у команд всего 4 дня, чтобы разобрать парк, перевезти в другую страну и собрать на новом месте.
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Always_sam
Ответ arspurs9
Это все понятно, полная проверка болида действительно может занять много времени. У людей другой вопрос. Если у 50% проверенных болидов абсолютно одинаковая проблема, то что мешает объявить дополнительную проверку именно этого компонента на других болидах? Не думаю, что проверка днища занимает колоссальное время.
И зачем им это делать? Во-первых выборка не слишком широкая, чтобы говорить про 50% машин с одинаковым нарушением. А во-вторых если найдут такой же косяк у половины пелетона, то будет большой скандал
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arspurs9
Ответ Always_sam
И зачем им это делать? Во-первых выборка не слишком широкая, чтобы говорить про 50% машин с одинаковым нарушением. А во-вторых если найдут такой же косяк у половины пелетона, то будет большой скандал
Ну вообще при проверки 2 машин или при проверке 1000 машины 50% всегда будут 50%, это математика.
А по поводу скандала, хороший повод)
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Simon Petrikov
Ответ ibra207
будет 4 дисквалифицированных
спасибо )
но разве это не повод остальных проверить?
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