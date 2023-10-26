ФИА объяснила процесс проверок болидов на соответствие регламенту после Гран-при

ФИА прояснила ситуацию с технической проверкой болидов на Гран-при США.

После финиша гонки в Остине в результате проверок, которые проводятся случайным образом, технический делегат ФИА Джо Бауэр передал в дирекцию гонки информацию о чрезмерном износе контрольных планок на днищах болидов (« ») и (« »). В привело к дисквалификации обоих пилотов.

В связи с тем, что процедура ФИА рассчитана на проведение проверок случайным образом, в сообщечстве «Ф-1» задались вопросом о том, почему, учитывая наличие нарушения на двух машинах из четырех проверенных, ФИА не провела проверку болидов вообще всех участников.

И в ФИА объяснили, почему действуют именно подобным образом и по каким причинам проверка всех без исключения болидов не представляется возможной:

«При нынешней системе, с точки зрения команд любая часть их болидов может быть проверена в любое время, а последствия несоответствия положениями регламента могут быть весьма существенными.

При проведении различных тестов (на соответствие регламенту) сотрудниками выполняется огромной объем работы. И происходит это за весьма сильно ограниченное количество времени, которое остается в промежутке между моментом окончания Гран-при и временем, к которому болиды должны быть возвращены командам – чтобы те могли заняться их разборкой и транспортировкой на следующий Гран-при.

При всем этом, несмотря на широчайший спектр проверок, за столь короткое время охватить все параметры болида просто невозможно – что особенно актуально, когда два Гран-при проводятся подряд, и также необходимо учитывать сжатое расписание грузоперевозок.

Именно поэтому процесс случайного отбора машин для проведения проверок так важен. Каждая команда знает, что ее болиды могут быть выбраны для проверки и при наличии несоответствий регламенту шанс их выявления очень высок».

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