Выигравшая первый чемпионат «Академии Ф-1» Марта Гарсия получила полностью оплаченное участие в FRECA в сезоне-2024

Чемпионка женской серии «Академия Ф-1» продолжит карьеру в FRECA.

Победительница первого сезона «Академии Ф-1» Марта Гарсия в качестве главного приза получила полностью оплаченное участие в чемпионате FRECA (Формульный региональный Чемпионат Европы Альпин). Выступать Гарсия будет в составе команды « ».

Оплата полного участия в сезоне-2024 для Гарсии будет осуществлена «Премой», «Академией Ф-1», компанией Tatuus, которая занимается производством шасси для серии, и «Пирелли».

Выступления в FRECA главным образом используются для подготовки гонщиков при переходе из «Формулы-4» в «Формулу-3». Участвующим в серии командам теперь разрешено выставлять на старт четвертую машину, если она предоставляется гонщице из топ-3 зачета «Академии Ф-1».

Также к следующему сезону «Академия «Ф-1» снизит вступительные взносы для гонщиц – со €150000 до 100000.

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