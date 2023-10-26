Серхио Перес: «Хочу, чтобы Мексика поддержала всю команду «Ред Булл», не только меня»

Теги Гран-при США Ред Булл Формула-1 Серхио Перес Гран-при Мексики Макс Ферстаппен Авто

Серхио Перес призвал фанатов поддержать всю команду «Ред Булл».

На Гран-при США напарника Переса Макса Ферстаппена освистали после победы – предположительно, болельщики Серхио. Ближайшая гонка пройдет на родине мексиканского пилота.

«Уик-энд в Мексике – самый важный в сезоне для меня, я с нетерпением жду домашнюю гонку. Поддержка в Остине была безумной, и я не могу представить, что будет в Мексике. Этап станет особенным.

Я хочу, чтобы Мексика поддержала всю команду «Ред Булл», не только меня», – сообщил Перес.

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4 комментария

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Великий Алонсо
Мямля, ты бы лучше о своих результатах позаботился, в РБ все и без тебя замечательно, Ферстаппен в одиночку без тебя бы выиграл Кубок Конструкторов, вот и думай о своём уровне, бесполезный.
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Daniel Ţurcanu
Понимает что одной ногой он уже не в команде и не в Ф1. И так давление на него огромное. Если ещё будут освистывать Макса, то скорее всего это конец его карьере в Ред Булл.
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