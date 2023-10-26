Серхио Перес: «Хочу, чтобы Мексика поддержала всю команду «Ред Булл», не только меня»

Серхио Перес призвал фанатов поддержать всю команду «Ред Булл».

На Гран-при США напарника Переса Макса Ферстаппена освистали после победы – предположительно, болельщики . Ближайшая гонка пройдет на родине мексиканского пилота.

«Уик-энд в Мексике – самый важный в сезоне для меня, я с нетерпением жду домашнюю гонку. Поддержка в Остине была безумной, и я не могу представить, что будет в Мексике. Этап станет особенным.

Я хочу, чтобы поддержала всю команду «Ред Булл», не только меня», – сообщил Перес.

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