Серхио Перес: «Хочу, чтобы Мексика поддержала всю команду «Ред Булл», не только меня»
Серхио Перес призвал фанатов поддержать всю команду «Ред Булл».
На Гран-при США напарника Переса Макса Ферстаппена освистали после победы – предположительно, болельщики Серхио. Ближайшая гонка пройдет на родине мексиканского пилота.
«Уик-энд в Мексике – самый важный в сезоне для меня, я с нетерпением жду домашнюю гонку. Поддержка в Остине была безумной, и я не могу представить, что будет в Мексике. Этап станет особенным.
Я хочу, чтобы Мексика поддержала всю команду «Ред Булл», не только меня», – сообщил Перес.
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