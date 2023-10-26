«Ф-1» представила заставку с мексиканской обработкой музыкальной темы

Теги Формула-1 Гран-при Мексики музыка Авто

«Формула-1» будет использовать мексиканскую обработку музыкальной темы на предстоящем этапе.

Такой вариант уже был опробован в прошлые сезоны. Серия показала, как будет выглядеть заставка сезона-2023 на Гран-при Мехико.

«Наши вступительные титры 2023 года… в стиле марьячи 🇲🇽🎺» – гласит пост в соцсетях «Ф-1».

Этап пройдет в эти выходные, с 27 по 29 октября.

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6 комментариев

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White Pardus
))))) Шикардос!!! Только "ай-яй-яй" и всхлипов не хватает. Вообще ОГОНЬ!
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golubovich
Здорово! Только ещё сомбреро не хватает!!!
+6
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Кирилл Конопельченко
Оставляйте на весь сезон. Аж настроение доброе становится.
+5
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King_X
Ответ golubovich
Здорово! Только ещё сомбреро не хватает!!!
Даа, круто!
Видел у Шарля в инсте фотки с сомбреро и усами, думал видеоряд тож адаптирован

Но, видимо, то было для другого мероприятия
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weasell
Ответ Антон Якимцев
Пиратская версия, там на последних секундах, когда Ферстаппен появляется, гул в оригинале.
и крики телохранителей
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