«Ф-1» представила заставку с мексиканской обработкой музыкальной темы

« » будет использовать мексиканскую обработку музыкальной темы на предстоящем этапе.

Такой вариант уже был опробован в прошлые сезоны. Серия показала, как будет выглядеть заставка сезона-2023 на Гран-при Мехико.

«Наши вступительные титры 2023 года… в стиле марьячи 🇲🇽🎺» – гласит пост в соцсетях «Ф-1».

Этап пройдет в эти выходные, с 27 по 29 октября.

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