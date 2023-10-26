«Ф-1» представила заставку с мексиканской обработкой музыкальной темы
«Формула-1» будет использовать мексиканскую обработку музыкальной темы на предстоящем этапе.
Такой вариант уже был опробован в прошлые сезоны. Серия показала, как будет выглядеть заставка сезона-2023 на Гран-при Мехико.
«Наши вступительные титры 2023 года… в стиле марьячи 🇲🇽🎺» – гласит пост в соцсетях «Ф-1».
Этап пройдет в эти выходные, с 27 по 29 октября.
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