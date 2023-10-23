Даниэль Риккардо: «Наши возможности были ограничены из-за повреждения болида»

Гонку Риккардо в США испортило повреждение болида.

Пилот « » провел первый Гран-при после перерыва, связанного с полученным переломом запястья и необходимостью восстановиться.

Риккардо отметил, что темп позволял бороться за попадание в топ-10, но полученное в середине гонки повреждение не позволило добиться большего.

«Наши возможности были ограничены из-за повреждения болида. В какой-то момент машина получила ощутимые повреждения, потому что я резко начал сильно терять скорость.

И я сказал команде: «Ребята, извините, но я ничего не могу сделать, в данный момент скорости просто нет».

Мне сказали, что машина, судя по всему, могла потерять один из аэродинамических элементов, а потом мне сказали, что где-то в передней части машины действительно есть повреждение. Полагаю, где-то просто застрял один из обломков.

В команде упомянули, что он мог отвалиться от болида Стролла. Мы с ним вели плотную борьбу, но до касаний болидов дело не дошло – думаю, что кусок обломка попал в конструкцию где-то в другом месте. Из-за этого наш темп стал довольно жалким.

Не буду врать, наша машина была в лучшем случае способна попасть в топ-10, но с повреждениями мы определенно оказались вне очковой зоны.

Первая гонка после возвращения получилась тяжелой. Хотя в субботу (после спринта) я чувствовал себя хуже, наверное. Я говорю хуже, но в целом состояние все равно нормальное. Так что перенесенная травма руки не может быть оправданием. Физически гонка далась непросто, но я чувствую себя нормально», – рассказал .

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