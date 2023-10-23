Карлос Сайнс: «Нужно вернуть себе квалификационный темп, при этом продолжая хорошо выступать в гонках»

Теги Гран-при США Феррари Карлос Сайнс Формула-1 Авто

Сайнс остался доволен своим выступлением на Гран-при США.

После дисквалификации Леклера и Хэмилтона, пилот «Феррари» переместился в протоколе на третью позицию.

Подводя итоги уик-энда Сайнс отметил, что доволен своим гоночным темпом, но что ему нужно прибавлять в квалификациях.

«Если бы в субботу мне сказали – после того, как мы увидели, как тяжело нам было против «Макларена» и «Мерседеса», – что в гонке мы будем бороться с ними на равных, я был бы очень доволен. Особенно учитывая то, что на первом отрезке Ландо Норрис порой сильно отрывался, для борьбы с ним наш темп должен был быть очень неплохим. Мы просто провели свою гонку и оказались весьма быстры, чему я очень рад.

В целом я хорошо показал себя в субботнем спринте, потом хорошо показал себя в гонке. Так что в этот уик-энд именно в гонках я смотрелся лучше.

Нам нужно подумать, что делать с квалификациями. На последних Гран-при в квалификациях я не показывал ничего особенного, зато был быстр в гонках. Я был быстр и на «Сузуке», и в США. Теперь нужно сосредоточиться на том, чтобы вернуть себе и привычный квалификационный темп, при этом продолжая хорошо выступать в гонках. В этот раз мне удавалось неплохо атаковать, при этом контролируя износ шин», – рассказал Сайнс.

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