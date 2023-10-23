Леклер выступал на обезболивающих на Гран-при США из-за воспаления зуба

Теги Гран-при США Феррари Формула-1 Шарль Леклер Здоровье Авто

Шарль Леклер страдал от зубной боли во время уик-энда в Остине.

Гонщик «Феррари» сообщил, что ему пришлось употреблять обезболивающие из-за воспаления корня зуба. На Гран-при США Леклер завоевал поул, финишировал шестым из-за неудачной стратегии, а затем был дисквалифицирован.

«У меня было воспаление зуба. Думаю, это зуб мудрости. Я испытывал довольно сильную боль в четверг, пятницу, а потом все успокоилось. Сегодня все в порядке.

Я на большом количестве обезболивающих с четверга. По какой-то причине сейчас все достаточно нормально, так как я принял обезболивающие до гонки. В какие-то моменты боль была довольно сильной, в другие болело меньше, но в машине меня ничего не беспокоило», – сообщил монегаск после финиша воскресного заезда.

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6 комментариев

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ibra207
что за детсад. За минимум 5 дней в Остине, нельзя было выделить час на дантиста/стоматолога?
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Paninaro
Но команда решила, что боли маловато.
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Фанат спорта01
Ответ Hardi
Всё против него
и даже так он быстрее Сайнса.
+3
-3
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