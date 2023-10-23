Леклер выступал на обезболивающих на Гран-при США из-за воспаления зуба

страдал от зубной боли во время уик-энда в Остине.

Гонщик « » сообщил, что ему пришлось употреблять обезболивающие из-за воспаления корня зуба. На Гран-при США Леклер завоевал поул, финишировал шестым из-за неудачной стратегии, а затем был дисквалифицирован.

«У меня было воспаление зуба. Думаю, это зуб мудрости. Я испытывал довольно сильную боль в четверг, пятницу, а потом все успокоилось. Сегодня все в порядке.

Я на большом количестве обезболивающих с четверга. По какой-то причине сейчас все достаточно нормально, так как я принял обезболивающие до гонки. В какие-то моменты боль была довольно сильной, в другие болело меньше, но в машине меня ничего не беспокоило», – сообщил монегаск после финиша воскресного заезда.

Хэмилтона и Леклера выкинули из итогов Гран-при США за износ детали под днищем. Это как?

Пьер Гасли: «Леклер спросил перед гонкой: «Тоже идешь на 1 пит-стоп?» Я ответил: «Ни за что, #####»