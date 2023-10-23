Тото Вольфф: «Мерседесу» нужно избегать случаев проведения пит-стопов за 3 – 3,5 секунды»

Теги Гран-при США Формула-1 Мерседес Тото Вольфф Авто

Вольфф признал необходимость повышать эффективность «Мерседеса» на пит-стопах.

По словам исполнительного директора «Мерседеса», немецкая команда за последние десять лет никогда не гналась за рекордами по скорости проведения пит-стопов. И просто хороших показателей и надежности и слаженности работы всегда хватало для того, чтобы не уступать конкурентам.

Теперь же, по признанию Вольффа, уровень конкуренции вырос настолько, что «Мерседесу» нужно задавать для команды новые стандарты.

«За последние 12 лет у нас сложился такой менталитет, что нам не нужно быть чемпионами мира по проведению пит-стопов. Нам нужно лишь избегать случаев, когда пит-стопы получаются очень медленными.

И сейчас это привело к возникновению ситуации, когда мы осознали, что уровень конкуренции поднялся настолько высоко, что и нам необходимо усиливать свои позиции в данной области.

Что нам нужно прибавлять с точки зрения эффективности работы оборудования, науки и техники. И с учетом того, как устроена работа в нашей команде, избегать случаев проведения пит-стопов за 3 – 3,5 секунды. Потому что это тоже играет свою роль и отражается на результатах», – рассказал Вольфф.

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2 комментария

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Мемами с Тото можно проиллюстрировать пять стадий принятия неизбежного.
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Luca di Montezemolo
Серьезно? По-моему у мерса ужасные питы постоянно уже года 3 как минимум, если меньше 3 секунд это уже удивляло. Это какими клоунами надо быть чтобы столько лет ничего не делать с такими питами.
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