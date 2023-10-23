Макс Ферстаппен: «Мерседес» сегодня мог выиграть, если бы они лучше сработали с точки зрения стратегии»

«Мерседес» мог выиграть Гран-при США – считает Ферстаппен.

Пилот « » признал, что с учетом проблем с тормозами, с которыми он столкнулся по ходу гонки, у « » и были реальные шансы на победу. Которая могла случиться, если бы немецкая команда лучше сработала с точки зрения стратегии.

«Мы заменили тормоза после вчерашнего, и все вышло не очень хорошо. У меня не было нормальных ощущений на торможениях, я не мог справиться с этой проблемой на протяжении всей гонки. Так что нам нужно будет в этом разобраться.

Разумеется, когда ты не чувствуешь уверенности на торможениях на такой трассе, ты теряешь ощущение и начинаешь ошибаться. Это может стоить тебе потери очень большого количества времени, и мне пришлось намного сложнее, чем я ожидал.

В моей карьере в «Ф-1» у меня обычно никогда не возникало проблем с тормозами, а сегодня эта проблема определенно существовала.

Безусловно, «Мерседес» сегодня мог выиграть, если бы они лучше сработали с точки зрения стратегии после первого пит-стопа. Они были очень быстры на протяжении всего уик-энда. Сегодня, с нашей стороны, проблемы с тормозами снижали наш темп, но в целом мы провели очень сильный уик-энд», – рассказал .

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