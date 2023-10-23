Льюис Хэмилтон: «После Катара было тяжело из-за происходящего в мире и моей ошибки. Важно не то, как падаешь, а то, как поднимаешься»

Льюис Хэмилтон высказался о возвращении на подиум после трудного периода.

В Катаре пилот « » сошел после столкновения с напарником . На Гран-при США пилот «Мерседеса» финишировал вторым, проиграв только из « ».

«Во-первых, хочу поздравить этих ребят («Ред Булл»). Команда весь год проявляет себя невероятным образом, просто доминирует, и Макс выступает безупречно.

К концу заезда мы догоняли, и нам были нужны еще несколько кругов. Команда потрясающе выступила в этот уик-энд, большая работа была проделана над обновлениями.

Если честно, было очень тяжело после последней гонки – во-первых, из-за всего, что происходит в мире, а также из-за ошибки, которую я допустил. Я действительно чувствовал, что сильно подвел команду.

Пришлось пройти через глубокий процесс возвращения. Это один из тех моментов, когда важно не то, как ты падаешь, а то, как поднимаешься. Я боролся, ощущения были отличными, я очень доволен результатом», – заявил семикратный чемпион «Формулы-1».

Ферстаппен выиграл Гран-при США. Хэмилтону не хватило пары кругов, чтобы догнать лидера

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