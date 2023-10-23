Льюис Хэмилтон: «После Катара было тяжело из-за происходящего в мире и моей ошибки. Важно не то, как падаешь, а то, как поднимаешься»

Теги Гран-при США Льюис Хэмилтон Ред Булл Формула-1 Мерседес Макс Ферстаппен Джордж Расселл Гран-при Катара Авто

Льюис Хэмилтон высказался о возвращении на подиум после трудного периода.

В Катаре пилот «Мерседеса» сошел после столкновения с напарником Джорджем Расселлом. На Гран-при США пилот «Мерседеса» финишировал вторым, проиграв только Максу Ферстаппену из «Ред Булл».

«Во-первых, хочу поздравить этих ребят («Ред Булл»). Команда весь год проявляет себя невероятным образом, просто доминирует, и Макс выступает безупречно.

К концу заезда мы догоняли, и нам были нужны еще несколько кругов. Команда потрясающе выступила в этот уик-энд, большая работа была проделана над обновлениями.

Если честно, было очень тяжело после последней гонки – во-первых, из-за всего, что происходит в мире, а также из-за ошибки, которую я допустил. Я действительно чувствовал, что сильно подвел команду.

Пришлось пройти через глубокий процесс возвращения. Это один из тех моментов, когда важно не то, как ты падаешь, а то, как поднимаешься. Я боролся, ощущения были отличными, я очень доволен результатом», – заявил семикратный чемпион «Формулы-1».

Ферстаппен выиграл Гран-при США. Хэмилтону не хватило пары кругов, чтобы догнать лидера

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18 комментариев

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Михаил Пивненко
Пилот дня на мой взгляд.
+14
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+13
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Paninaro
Рубрика "Цитаты Стэтхэма".) Но ехал здорово.
+13
-1
+12
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Faraon
Кто знает, может в Мексике будет первая победа, а так отличную гонку провел и однозначно гонщик дня, почему им стал Норрис загадка.
+10
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+10
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Dino Mariani
Хорошая гонка для Льюса, молодец. Если бы не завозились с колесом, может быть и победа.
+10
-1
+9
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Paninaro
Ответ Donbass
Одна из лучших гонок от Льюиса. Если бы не провалил старт, то вполне реально мог претендовать на победу. Не хватило ещё пару кругов на финише что бы увидеть битву за победу, так как Лью приближался к Максигу.
На старте коробочка из 2 Феррари была. Могло закончится как в Катаре. Всё правильно сделал.
+6
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+6
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Alex Sin
Начудили с тактикой и слили верную победу.
+3
-1
+2
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Donbass
Одна из лучших гонок от Льюиса. Если бы не провалил старт, то вполне реально мог претендовать на победу. Не хватило ещё пару кругов на финише что бы увидеть битву за победу, так как Лью приближался к Максигу.
+2
0
+2
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Башмак Нирванов
Ответ karbunkul211
"из-за всего, что происходит в мире" непосильную ношу тягает человечище!
Поставил бы тебе с десяток минусов.
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Dino Mariani
Ответ Sarumian
Куда он падал ? У него болид в из топ 3 - команд. Выше только РБ и МакЛарен/Феррари).
Тогда топ 3/4😂
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Be_Fun
госпаде иисусе, левайс это буквально ходячий цитатник волка из вконтакта
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two_moons
Мощнейший АУФ
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Donbass
Ответ Alex Sin
Начудили с тактикой и слили верную победу.
Почему же? Тактика себя вполне оправдала.
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Alex Sin
Ответ Donbass
Почему же? Тактика себя вполне оправдала.
Чем оправдала? Ехали уверенно впереди Макса(который не догонял а наоборот отставал), затянули пит стоп и потеряли всё преимущество и оказались сами в роли догоняющих(о чём Льюис и говорил по радио). Не надо было затягивать 1 отрезок.
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Donbass
Ответ Alex Sin
Чем оправдала? Ехали уверенно впереди Макса(который не догонял а наоборот отставал), затянули пит стоп и потеряли всё преимущество и оказались сами в роли догоняющих(о чём Льюис и говорил по радио). Не надо было затягивать 1 отрезок.
С этим согласен. Нужно было отзеркаливать тактику пит-стопов, но тут похоже Мерс изначально планировал один пит-стоп, но потом понял что это гиблое дело.
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Donbass
Ответ Paninaro
На старте коробочка из 2 Феррари была. Могло закончится как в Катаре. Всё правильно сделал.
Ну, не факт. Нужно было смещаться немного вправо на старте, как по мне. Так как он сделал это на старте спринта. Но ... Ему там виднее было. Здесь скорее стратеги начудили опять не совсем оптимально позвав Лью на пит.
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