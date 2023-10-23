Макс Ферстаппен: «На протяжении всей гонки у меня были большие проблемы с тормозами»

Теги Гран-при США Ред Булл Формула-1 Макс Ферстаппен Авто

Ферстаппен пожаловался на проблемы с тормозами на Гран-при США.

Пилот «Ред Булл», подводя итоги победной гонки, отметил, что успех дался ему весьма непросто.

«На протяжении всей гонки у меня были большие проблемы с тормозами. На этой трассе есть сразу несколько точек с жестким торможением.

Ощущения были совсем не такими, как вчера, так что гонка определенно сложилась тяжелее, чем предыдущий заезд.

В конце было близко, я также потерял время на круговых, шины уже начали «уплывать», все это осложнило ситуацию.

Невероятно, что здесь я выиграл свой 50-й Гран-при. Разумеется, я очень этим горжусь и мы продолжим атаковать, не сбавляя оборотов», – рассказал Ферстаппен.

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11 комментариев

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Minuvert
Ответ Роман
Леклеру а) либо менять команду, которая его откровенно сливает при любой ситуации — только куда? везде занято б) брать модели поведения Макса и Льюиса когда им что-то не нравится
Пока он в Феррари, то должны быть планы c и d
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Роман
Леклеру
а) либо менять команду, которая его откровенно сливает при любой ситуации — только куда? везде занято
б) брать модели поведения Макса и Льюиса когда им что-то не нравится
+2
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Alex Sin
Было забавно слушать всю гонку, неговори со мной когда я торможу.
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GODZILLA
Ответ Роман
Леклеру а) либо менять команду, которая его откровенно сливает при любой ситуации — только куда? везде занято б) брать модели поведения Макса и Льюиса когда им что-то не нравится
Б. но по темпераменту пока не может такое. В других топах не сможет закрепиться лидером с этим
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Dino Mariani
Ответ Роман
Леклеру а) либо менять команду, которая его откровенно сливает при любой ситуации — только куда? везде занято б) брать модели поведения Макса и Льюиса когда им что-то не нравится
Интересно, убрали бы Переса, пошел бы к Максу?
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Minuvert
Ответ Dino Mariani
Интересно, убрали бы Переса, пошел бы к Максу?
Побежал бы
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Jurgen Klinsmann
Ответ Роман
Леклеру а) либо менять команду, которая его откровенно сливает при любой ситуации — только куда? везде занято б) брать модели поведения Макса и Льюиса когда им что-то не нравится
можно попробовать в рб перейти, на место переза. думаю там больше перспектив.
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sticky fingers
Ответ Alex Sin
Было забавно слушать всю гонку, неговори со мной когда я торможу.
Вероятно, по слуху определял состояние тормозов, а ему в этот момент ДжиПи что-то бормочет)
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Ответ Paninaro
Через Ч. Или не проходили ещё на уроках?
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