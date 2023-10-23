Макс Ферстаппен: «На протяжении всей гонки у меня были большие проблемы с тормозами»

Ферстаппен пожаловался на проблемы с тормозами на Гран-при США.

Пилот « », подводя итоги победной гонки, отметил, что успех дался ему весьма непросто.

«На протяжении всей гонки у меня были большие проблемы с тормозами. На этой трассе есть сразу несколько точек с жестким торможением.

Ощущения были совсем не такими, как вчера, так что гонка определенно сложилась тяжелее, чем предыдущий заезд.

В конце было близко, я также потерял время на круговых, шины уже начали «уплывать», все это осложнило ситуацию.

Невероятно, что здесь я выиграл свой 50-й Гран-при. Разумеется, я очень этим горжусь и мы продолжим атаковать, не сбавляя оборотов», – рассказал .

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