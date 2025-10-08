Браун заявил, что «не водил за нос» Палоу – пилот был планом В на 2024-й в «Ф-1». «Макларен» судится с чемпионом «Индикара» за 20 млн долларов

Браун отрицает, что давал ложные надежды Палоу, с которым судится «Макларен».

Исполнительный директор «Макларена» Зак Браун высказался в суде по поводу претензий к пилоту «Индикара » Алексу Палоу .

«Макларен» требует у четырехкратного чемпиона американской серии 20 миллионов долларов за нарушение условий контракта, который испанец разорвал три года назад.

Адвокат гонщика Ник Де Марко обвинил Брауна в том, что тот «водил господина Палоу за нос», обещая место в «Формуле-1».

«Я никогда не водил Алекса за нос. Я никогда не говорил, что его будут рассматривать на сезон-2023. Были некоторые шансы на попадание в «Ф-1», – ответил менеджер.

Как объяснил Зак, «Макларен» сделал ставку на новичка Оскара Пиастри , которого команда переманила у «Альпин». Палоу являлся планом Б на случай травмы Оскара или Ландо Норриса в 2023 году. Планом В был переход Алекса в основу «Макларена» в 2024-м в случае провала новичка Пиастри.

Кроме того, Де Марко пожаловался на то, что «Макларен» пытается «обобрать до нитки» Палоу. Во время другого диалога адвокат заявил, что Браун говорит «абсолютную чушь, выдуманную на месте» – Зак ответил, что чушь несет как раз Ник.

Жак Вильнев: «До сих пор не понимаю, почему Палоу не в «Ф-1». Бессмыслица! Зачем выбирать гонщика из «Ф-2»?»