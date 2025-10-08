«Феррари» построила новую тестовую трассу во Фьорано
«Феррари» объявила о завершении работ на новом тестовом автодроме Ferrari e-Vortex.
Трек расположен во Фьорано-Моденезе, рядом с Маранелло и трассой «Фьорано».
Автодром был построен за четыре месяца, также были возведены цеха площадью 1000 квадратных метров. Длина трассы составляет 1887 метров, ширина варьируется от 6 до 14 метров, длина главной прямой – 600 метров.
Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: сайт «Феррари»
