«Феррари» построила новую тестовую трассу во Фьорано

«Феррари» объявила о завершении работ на новом тестовом автодроме Ferrari e-Vortex.

Трек расположен во Фьорано-Моденезе, рядом с Маранелло и трассой «Фьорано».

Автодром был построен за четыре месяца, также были возведены цеха площадью 1000 квадратных метров. Длина трассы составляет 1887 метров, ширина варьируется от 6 до 14 метров, длина главной прямой – 600 метров.

