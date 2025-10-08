  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Владимир Башмаков о проблемах «Феррари»: «Леклер тормозил на 30 метров раньше оптимальной точки в Сингапуре»
3

Владимир Башмаков о проблемах «Феррари»: «Леклер тормозил на 30 метров раньше оптимальной точки в Сингапуре»

Башмаков высказался о трудностях «Феррари» с тормозами.

Комментатор Владимир Башмаков поделился мнением о том, что пилоты «Феррари» испытывали сложности во время Гран-при Сингапура.

Льюис Хэмилтон получил штраф за то, что проезжал мимо поворотов из-за неполадок с тормозами. С проблемами столкнулся и его напарник Шарль Леклер.

«Леклер начал атаковать, но ему чуть ли не со второго-третьего круга сказали беречь тормоза. Такая ситуация уже была у «Феррари» в этом году – на другой трассе, где сильно загружают тормоза, в Канаде.

У меня есть информация, что Леклер тормозил на 30 метров раньше оптимальной точки торможения – это очень много. Средняя точка торможения в «Формуле-1» – условно 70-80 метров [до апекса]. Из-за чего его ближе к концу прошел Антонелли.

Почему на «Феррари» перегреваются тормоза? Машину сделали так, чтобы она берегла шины в гонке, но она вообще не хочет их греть и держать в температуре в квалификации. И они делают так, чтобы в квалификации тормоза чуть сильнее прогревали шины, а в гонке потом их экономят. [В Сингапуре] еще не было гоночных симуляций.

Особенно это ударило по Льюису. Если бы тормоза выдержали, стратегия «Феррари» была очень хорошей», – сообщил журналист.

Шарль Леклер: «Приходилось беречь тормоза на протяжении практически всей гонки»

Инженеры «Феррари» недовольны Леклером и его критикой болида (CdS)

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: ютуб-канал Владимира Башмакова
Гран-при Канады
Гран-при Сингапура
logoФормула-1
Владимир Башмаков
logoАндреа Кими Антонелли
logoФеррари
logoШарль Леклер
logoЛьюис Хэмилтон
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
Джолион Палмер: «В «Макларене» сами создали себе проблему, манипулируя результатами в попытках достичь справедливости»
2 минуты назад
Джонни Херберт: «У «Мерседеса» просто нет другого выбора, кроме как гарантировать Расселу многолетний контракт»
133 минуты назад
Экс-инженер «Феррари» Маццола: «Компромиссы вынуждают Скудерию слишком аккуратно работать с машиной»
49 минут назад
Тото Вольфф: «Хорнер хорошо знает, как побеждать и выигрывать титулы. Его успехи неоспоримы»
2сегодня, 11:28
Карлос Сайнс о быстрейших пилотах: «Леклер и Норрис на одном круге, Ферстаппен – в гонке»
6сегодня, 10:39
«Феррари» построила новую тестовую трассу во Фьорано
сегодня, 10:10
Браун заявил, что «не водил за нос» Палоу – пилот был планом В на 2024-й в «Ф-1». «Макларен» судится с чемпионом «Индикара» за 20 млн долларов
3сегодня, 09:49
Владимир Башмаков: «Норрис был вправе жестко действовать против Пиастри, но «Макларен» подложил свинью прецедентом в Монце»
1сегодня, 09:23
«Мышление чемпиона». Мария Шарапова о посте Хэмилтона
3сегодня, 08:42
Журналист Бенуа: «Пиастри посматривает на «Феррари» с прицелом на 2027-й»
15сегодня, 08:24
Ко всем новостям
Последние новости
На трассе «Игора Драйв» пройдут соревнования по мотокроссу MX IGORA DRIVE 2025
вчера, 10:54Фото
Рекорды на старте и феерия на треке – Российская серия гонок на выносливость завершила сезон захватывающим Гран-при Москвы
6 октября, 15:30Фото
Роман Тиводар стал победителем Кубка России по дрифту «TEBOIL Суперфинал РДС»
6 октября, 09:48
REC соберет рекордное количество участников на Гран-при Москвы 4 октября
30 сентября, 11:00Фото
Кубок России «Суперфинал РДС» пройдет 4 и 5 октября в спорткомплексе «Ростов Арена»
30 сентября, 09:48Фото
Цареградцев стал двукратным чемпионом RDS GP, Чивчян выиграл 100-й этап Российской Дрифт Серии
29 сентября, 11:50
Где смотреть Гран-при Сингапура-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
29 сентября, 08:15
Режиссер «Формулы-1»: «Мы работаем над еще одним «Топ Ганом». Надеемся снять еще одну «Формулу-1»
27 сентября, 09:07
100-й этап Российской Дрифт Серии определит нового чемпиона RDS GP
22 сентября, 11:03
Где смотреть Гран-при Азербайджана-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
115 сентября, 08:13