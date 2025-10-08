Владимир Башмаков о проблемах «Феррари»: «Леклер тормозил на 30 метров раньше оптимальной точки в Сингапуре»

Башмаков высказался о трудностях «Феррари» с тормозами.

Комментатор Владимир Башмаков поделился мнением о том, что пилоты «Феррари» испытывали сложности во время Гран-при Сингапура .

Льюис Хэмилтон получил штраф за то, что проезжал мимо поворотов из-за неполадок с тормозами. С проблемами столкнулся и его напарник Шарль Леклер.

«Леклер начал атаковать, но ему чуть ли не со второго-третьего круга сказали беречь тормоза. Такая ситуация уже была у «Феррари» в этом году – на другой трассе, где сильно загружают тормоза, в Канаде .

У меня есть информация, что Леклер тормозил на 30 метров раньше оптимальной точки торможения – это очень много. Средняя точка торможения в «Формуле-1» – условно 70-80 метров [до апекса]. Из-за чего его ближе к концу прошел Антонелли .

Почему на «Феррари» перегреваются тормоза? Машину сделали так, чтобы она берегла шины в гонке, но она вообще не хочет их греть и держать в температуре в квалификации. И они делают так, чтобы в квалификации тормоза чуть сильнее прогревали шины, а в гонке потом их экономят. [В Сингапуре] еще не было гоночных симуляций.

Особенно это ударило по Льюису. Если бы тормоза выдержали, стратегия «Феррари» была очень хорошей», – сообщил журналист.

Шарль Леклер: «Приходилось беречь тормоза на протяжении практически всей гонки»

Инженеры «Феррари» недовольны Леклером и его критикой болида (CdS)