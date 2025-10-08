  • Спортс
  • Владимир Башмаков: «Норрис был вправе жестко действовать против Пиастри, но «Макларен» подложил свинью прецедентом в Монце»
Владимир Башмаков: «Норрис был вправе жестко действовать против Пиастри, но «Макларен» подложил свинью прецедентом в Монце»

Башмаков разобрал возмущение Пиастри атакой Норриса.

Комментатор Владимир Башмаков высказался о контакте между напарниками по «Макларену» Оскаром Пиастри и Ландо Норрисом на первом круге Гран-при Сингапура.

«Норрис очень хорошо стартовал – лучше, чем Ферстаппен и Пиастри. Он вклинивается между Пиастри и Ферстаппеном, так что Ферстаппена догоняет и затем от него отруливает. На онборде Ферстаппена видно и слышно, что контакт между ним и Норрисом был – все обошлось. Контакт мог быть сильнее, но Норрис отрулил, и так получилось, что отрулил в напарника.

Думаю, Норрис об этом не думал, по онборду видно, что он в сторону Пиастри не смотрел, да и контакт был легчайшим. Даже если бы они боролись бок о бок – а что, раньше такого никогда не было? Они сражаются за титул, ожидать [подхода] «Только после вас» не стоит.

Другое дело, что «Макларен» подложил эту свинью и создал прецедент в Монце. Не будь той ситуации, не было бы и тут, наверное, этих радиопереговоров от Пиастри.

Здесь Пиастри был неправ, но потом чуть остыл, стал говорить, что нужно посмотреть инцидент, разобраться. Это были жесткие действия Норриса, но я его не обвиняю. А что – он борется за титул, он был вправе так действовать. Так действуют чемпионы.

Пиастри несколько перестарался по радио, но виной тому действия «Макларена» до этого. Все, Кубок конструкторов завоеван – оставьте их в покое. Тоже сложно: если они начнут сталкиваться раз за разом, кто станет чемпионом – Ферстаппен может стать. Дилемма. Будь то Хэмилтон с Боттасом в старые времена, Ферстаппен с Цунодой – лидер команды делает, что хочет. Здесь ситуация тяжелая», – сообщил журналист.

Лидер «Ф-1» вырубил шефа по радио и пропустил праздник «Макларена». Что это было?

Андреа Стелла: «В интересы «Макларена» входит честная борьба между напарниками»

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: ютуб-канал Владимира Башмакова
