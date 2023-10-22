Майкл Андретти: «Наша цель – минимум один американец в составе. Второй пилот должен быть опытным, чтобы помогать напарнику»

Теги Индикар Формула-1 Майкл Андретти Андретти Автоспорт Колтон Херта Авто

Майкл Андретти рассказал о потенциальных пилотах «Андретти Автоспорт» в «Ф-1».

Ранее в этом месяце ФИА одобрила заявку «Андретти Автоспорт». Теперь судьба команды зависит от 10 участников чемпионата и владельцев коммерческих прав – ФОМ (Formula 1 Management), которые сопротивляются появлению 11-го коллектива. Тем не менее Майкл Андретти рассчитывает, что с 2025 года его команда попадет в «Ф-1», и уже думает о возможном составе.

«Мы много говорили о Колтоне [Херте, пилоте «Индикара»]. Колтон явно находится в топе нашего списка. Но, очевидно, тут проблема с баллами для суперлицензии, так что нам придется последить за его выступлениями в «Индикаре» – надеюсь, он наберет достаточное количество баллов.

Но мы еще размышляли и о других пилотах, которые подходят по этому параметру. Наша цель заключается в том, чтобы в составе был минимум один американский пилот. Второй должен быть опытным, чтобы помогать своему напарнику», – сказал Андретти.

Колтон Херта выступает в «Индикаре» в составе «Андретти Автоспорт». У него 7 побед, 12 подиумов и 11 поулов. Его лучший результат – третье место по итогам сезона-2020. Колтон – самый молодой победитель гонки в истории «Индикара» (сейчас ему 23 года).

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4 комментария

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Be_Fun
"в составе должен быть один американский пилот, второй должен быть опытным" - в переводе на человеческий - "в составе должен быть один американский пилот, а второй быстрый". Ну и смехотура...
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Фанат спорта01
и ещё кто-то верит что у них серьёзные амбиции.
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dato akhaladze
Ответ Be_Fun
"в составе должен быть один американский пилот, второй должен быть опытным" - в переводе на человеческий - "в составе должен быть один американский пилот, а второй быстрый". Ну и смехотура...
Да не, даже не так. Раз "второй должен помогать Американцу" то он будет каким-то медленным старичком с именем, либо просто рент с каким-то опытом в Ф1.
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