Грожан начал арбитражное разбирательство с «Андретти» после потери места в команде «Индикара»

Теги Индикар Ромен Грожан Формула-1 Андретти Автоспорт Маркус Эрикссон Колтон Херта Авто

Ромен Грожан заявил о начале арбитражного разбирательства с командой «Индикара» «Андретти».

Грожан покинул «Андретти», где выступал последние два сезона. Команда сохранила Колтона Херту и Кайла Кирквуда, к которым присоединился бывший соперник Ромена по «Формуле-1» Маркус Эрикссон.

«Я ожидал, что продолжу гоняться с прекрасными людьми в «Андретти» в ближайшие годы. Я разочарован тем, что это не осуществилось, и желаю членам команды «Андретти» всего хорошего. Я ищу другие варианты для продолжения карьеры в «Индикаре» в погоне за совершенством.

Я начал арбитражное разбирательство в Индиане с «Андретти», чтобы защитить свои права», – говорится в сообщении француза.

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2 комментария

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Groove
Краш за крашем все два года в команде. Скорость есть, а толку то, если ты не можешь финишировать. Кто нибудь подберёт его наверное, но о месте в топовой команде можно забыть.
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Дмитрий Борисов
А так можно что ли?) Судиться с теми, кто решил твой контракт не продлевать.
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