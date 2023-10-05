Грожан начал арбитражное разбирательство с «Андретти» после потери места в команде «Индикара»
Ромен Грожан заявил о начале арбитражного разбирательства с командой «Индикара» «Андретти».
Грожан покинул «Андретти», где выступал последние два сезона. Команда сохранила Колтона Херту и Кайла Кирквуда, к которым присоединился бывший соперник Ромена по «Формуле-1» Маркус Эрикссон.
«Я ожидал, что продолжу гоняться с прекрасными людьми в «Андретти» в ближайшие годы. Я разочарован тем, что это не осуществилось, и желаю членам команды «Андретти» всего хорошего. Я ищу другие варианты для продолжения карьеры в «Индикаре» в погоне за совершенством.
Я начал арбитражное разбирательство в Индиане с «Андретти», чтобы защитить свои права», – говорится в сообщении француза.
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