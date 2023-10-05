Грожан начал арбитражное разбирательство с «Андретти» после потери места в команде «Индикара»

заявил о начале арбитражного разбирательства с командой « » «Андретти».

Грожан покинул «Андретти», где выступал последние два сезона. Команда сохранила и Кайла Кирквуда, к которым присоединился бывший соперник Ромена по «Формуле-1» .

«Я ожидал, что продолжу гоняться с прекрасными людьми в « » в ближайшие годы. Я разочарован тем, что это не осуществилось, и желаю членам команды «Андретти» всего хорошего. Я ищу другие варианты для продолжения карьеры в «Индикаре» в погоне за совершенством.

Я начал арбитражное разбирательство в Индиане с «Андретти», чтобы защитить свои права», – говорится в сообщении француза.

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