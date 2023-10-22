Шарль Леклер: «Надеюсь, что сохраню лидерство после первого поворота»

Леклер надеется выиграть старт Гран-при США.

По словам пилота « », он постарается сделать все возможное, чтобы выйти лидером из первого поворота. После чего задача удержать первое место станет чуть проще.

«Борьба с будет очень плотной. Потому что у первого места на старте не очень хорошее сцепление колес с трассой. В то же время мы всегда довольно сильно смотрелись на стартах гонок, и я надеюсь, что так будет и сегодня, и что после первого поворота я сохраню лидерство.

Мы весь уик-энд демонстрируем отличный темп. При этом нужно признать, что во вчерашнем спринте износ шин был весьма сильным. Мы считаем, что способны сделать больше, чтобы оптимизировать ситуацию. Чудес ждать не стоит, но мы можем сделать шаг в верном направлении. И даже большие детали могут многое изменить. Так что я надеюсь, что сегодня ситуация с износом шин будет лучше.

Смогу ли я выиграть гонку? Я постараюсь! Уверен, будет очень силен и будет прорываться. Ландо вчера тоже был невероятно быстр. Да и тоже. Так что будет тяжело, но я сделаю все, что смогу», – рассказал Леклер.

«Прости» – «Я сделал бы так же». Ферстаппен мирился с Леклером за вывоз к стене в первом повороте