Оскар Пиастри об обгоне Расселла вне трассы: «Судьям не должно быть так уж сложно заставить машины поменяться местами»

Пиастри считает 5-секундный штраф недостаточным наказанием за обгон вне трассы.

Пилот « », комментируя инцидент, который произошел в субботнем спринте, отметил, что зачастую обгон с нарушением правил в дальнейшем позволяет добиться большей выгоды и отыграть 5-секундый штраф, который гонщик получает за свои действия.

«Я даже не смотрел в его сторону, потому что он находился позади меня. Я видел повтор инцидента – на нем явно видно, как ускоряется, находясь за пределами трассы, и проезжает мимо. Так что вряд этот эпизод можно отнести к категории 50 на 50.

Штраф в 5 секунд немного изменил для него результат заезда, но не слишком сильно. И на такие вещи гонщики порой могут идти, если располагают достаточно быстрой машиной (потому что отыграют штраф). Вряд ли эту ситуацию можно назвать приятной.

На мой взгляд, нарушение правил было довольно очевидным. И мне кажется, что в таких условиях судьям не должно быть так уж сложно заставить машины поменяться местами.

Если давать за такие вещи 5 секунд, то тогда, особенно на длинной дистанции гонки, пилот за рулем более быстрой машины получает заметную выгоду в сравнении с более медленными соперниками. И это может создать прецедент – и гонщики поймут, какое именно наказание они получат за подобное поведение», – рассказал .

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