Зак Браун: «Я все еще хотел бы увидеть нас в Индии, Южной Африке и еще в одной из стран Азии»

Теги Гран-при США Макларен Гран-при Индии Формула-1 Гран-при ЮАР Зак Браун Авто

Зак Браун считает, что «Ф-1» стоит расширить географию календаря.

В последние годы «Формула-1» активно интегрируется в американский рынок. Серия старается привлекать спонсоров из США, а в этом сезоне проводит в стране сразу три этапа: в Техасе, Майами и Лас-Вегасе. Некоторые в паддоке считают, что такого количества гонок в США достаточно.

В частности, об этом высказался исполнительный директор «Макларена» Зак Браун. Он заявил, что теперь у «Ф-1» новый ТВ-партнер в лице Paramount+, а значит, серия получила «большее влияние» в Северной Америке.

В то же время Браун считает, что чемпионату не нужен еще один – четвертый – этап в США. По его мнению, очередная гонка в Штатах может помешать появлению в календаре регионов, где «Ф-1» могла бы расширить свое влияние.

«Я все еще хотел бы увидеть нас в Индии, Южной Африке и еще в одной из стран Азии… Не думаю, что нам нужна четвертая гонка здесь [в США]», – сказал Зак.  

Гран-при США-2023. Стартовый порядок. Гонка – в 22:00

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