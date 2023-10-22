Зак Браун: «Я все еще хотел бы увидеть нас в Индии, Южной Африке и еще в одной из стран Азии»

Зак Браун считает, что «Ф-1» стоит расширить географию календаря.

В последние годы « » активно интегрируется в американский рынок. Серия старается привлекать спонсоров из США, а в этом сезоне проводит в стране сразу три этапа: в Техасе, Майами и Лас-Вегасе. Некоторые в паддоке считают, что такого количества гонок в США достаточно.

В частности, об этом высказался исполнительный директор « » . Он заявил, что теперь у «Ф-1» новый ТВ-партнер в лице Paramount+, а значит, серия получила «большее влияние» в Северной Америке.

В то же время Браун считает, что чемпионату не нужен еще один – четвертый – этап в США. По его мнению, очередная гонка в Штатах может помешать появлению в календаре регионов, где «Ф-1» могла бы расширить свое влияние.

«Я все еще хотел бы увидеть нас в Индии, Южной Африке и еще в одной из стран Азии… Не думаю, что нам нужна четвертая гонка здесь [в США]», – сказал Зак.

Гран-при США-2023. Стартовый порядок. Гонка – в 22:00