Чемпион «Формулы E» Деннис проведет практику за «Ред Бул» в Абу-Даби
Чемпион «Формулы E» Джейк Деннис дебютирует в рамках уик-энда «Формулы-1».
Большая часть команд решила провести пятничные тренировки с новичками в Мексике и Абу-Даби. «Ред Булл» выполнит свои обязательства по ходу одного Гран-при Абу-Даби, задействовав обе машины. Помимо Денниса за руль RB19 сядет юниор «Ред Булл» Исак Хаджар.
Изначально планировалось, что сессии проведет Лиам Лоусон, однако новозеландец потерял статус новичка, когда провел три Гран-при.
Деннис работал на симуляторе «Ред Булл» и принимал участие в тестах машины 2018 года.
Хаджар также выступит в практике за «Альфа Таури» в Мексике. Другую сессию за команду провел Ник де Врис, который являлся новичком на первом этапе сезона в Бахрейне.
Шварцман выступит за «Феррари» в пятничных практиках перед этапами в Нидерландах и Абу-Даби
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