Чемпион «Формулы E» Деннис проведет практику за «Ред Бул» в Абу-Даби

Теги Ред Булл Альфа Таури Гран-при Абу-Даби Формула-1 Гран-при Мексики Формула E Ник де Врис Джейк Деннис Лиам Лоусон Исак Хаджар Авто

Чемпион «Формулы E» Джейк Деннис дебютирует в рамках уик-энда «Формулы-1».

Большая часть команд решила провести пятничные тренировки с новичками в Мексике и Абу-Даби. «Ред Булл» выполнит свои обязательства по ходу одного Гран-при Абу-Даби, задействовав обе машины. Помимо Денниса за руль RB19 сядет юниор «Ред Булл» Исак Хаджар.

Изначально планировалось, что сессии проведет Лиам Лоусон, однако новозеландец потерял статус новичка, когда провел три Гран-при.

Деннис работал на симуляторе «Ред Булл» и принимал участие в тестах машины 2018 года.

Хаджар также выступит в практике за «Альфа Таури» в Мексике. Другую сессию за команду провел Ник де Врис, который являлся новичком на первом этапе сезона в Бахрейне.

Шварцман выступит за «Феррари» в пятничных практиках перед этапами в Нидерландах и Абу-Даби

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