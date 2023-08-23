Шварцман выступит за «Феррари» в пятничных практиках перед этапами в Нидерландах и Абу-Даби

Теги Феррари Карлос Сайнс Гран-при Абу-Даби Формула-1 Шарль Леклер Фредерик Вассер Роберт Шварцман Гран-при Нидерландов Авто

Резервный пилот «Феррари» Роберт Шварцман выступит за команду в двух пятничных практиках перед Гран-при.

Шварцман проведет первую пятничную практику перед Гран-при Нидерландов – он займет место в кокпите болида Карлоса Сайнса.

Также Шварцман, скорее всего, выступит в пятничной практике перед Гран-при Абу-Даби – на финальном этапе сезона. Там Шварцман займет место в кокпите уже Шарля Леклера.

Каждая команда обязана предоставлять своим юниорам минимум две практики по ходу сезона.

График тренировок Шварцмана подтвердил руководитель «Ферарри» Фредерик Вассер:

«Роберт будет выступать в Зандворте за рулем болида Карлоса Сайнса, а потом проведет еще одну сессию – вероятно, в Абу-Даби, – уже подменяя Шарля Леклера.

Я знаю, что это в целом непросто, но Карлос прямо высказал свое мнение. Выбрать подходящий этап непросто. Потому что этапы в Сингапуре, Японии и Лас-Вегасе, очевидно, для этого не подходят. В то время как на этапах в Остине и Катаре нас ждут спринт-заезды. Так что выбор не так уж велик».

«Формула-1» возвращается! И у финала сезона есть 8 интриг

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий