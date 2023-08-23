Шварцман выступит за «Феррари» в пятничных практиках перед этапами в Нидерландах и Абу-Даби

Резервный пилот « » выступит за команду в двух пятничных практиках перед Гран-при.

Шварцман проведет первую пятничную практику перед – он займет место в кокпите болида Карлоса Сайнса.

Также Шварцман, скорее всего, выступит в пятничной практике перед -Даби – на финальном этапе сезона. Там Шварцман займет место в кокпите уже Шарля Леклера.

Каждая команда обязана предоставлять своим юниорам минимум две практики по ходу сезона.

График тренировок Шварцмана подтвердил руководитель «Ферарри» Фредерик Вассер:

«Роберт будет выступать в Зандворте за рулем болида , а потом проведет еще одну сессию – вероятно, в Абу-Даби, – уже подменяя Шарля Леклера.

Я знаю, что это в целом непросто, но Карлос прямо высказал свое мнение. Выбрать подходящий этап непросто. Потому что этапы в Сингапуре, Японии и Лас-Вегасе, очевидно, для этого не подходят. В то время как на этапах в Остине и Катаре нас ждут спринт-заезды. Так что выбор не так уж велик».

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