Шварцман выступит за «Феррари» в пятничных практиках перед этапами в Нидерландах и Абу-Даби
Резервный пилот «Феррари» Роберт Шварцман выступит за команду в двух пятничных практиках перед Гран-при.
Шварцман проведет первую пятничную практику перед Гран-при Нидерландов – он займет место в кокпите болида Карлоса Сайнса.
Также Шварцман, скорее всего, выступит в пятничной практике перед Гран-при Абу-Даби – на финальном этапе сезона. Там Шварцман займет место в кокпите уже Шарля Леклера.
Каждая команда обязана предоставлять своим юниорам минимум две практики по ходу сезона.
График тренировок Шварцмана подтвердил руководитель «Ферарри» Фредерик Вассер:
«Роберт будет выступать в Зандворте за рулем болида Карлоса Сайнса, а потом проведет еще одну сессию – вероятно, в Абу-Даби, – уже подменяя Шарля Леклера.
Я знаю, что это в целом непросто, но Карлос прямо высказал свое мнение. Выбрать подходящий этап непросто. Потому что этапы в Сингапуре, Японии и Лас-Вегасе, очевидно, для этого не подходят. В то время как на этапах в Остине и Катаре нас ждут спринт-заезды. Так что выбор не так уж велик».
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