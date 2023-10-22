Шарль Леклер о борьбе с Ферстаппеном: «Честно говоря, на его месте я бы поступил точно так же»

Теги Гран-при США Феррари Ред Булл Формула-1 Макс Ферстаппен Шарль Леклер Авто

У Леклера нет претензий к Ферстаппену за маневр на первом круге спринта в США.

По словам пилота «Феррари», он сам бы действовал достаточно жестко при обороне позиции, поэтому не видит в случившемся ничего плохого.

Ферстаппен выдавил Леклера с трассы в первом повороте, из-за чего Леклер потерял в скорости и в итоге пропустил вперед Льюиса Хэмилтона.

«Честно говоря, на его месте я бы поступил точно так же. Да, маневр был на грани, но как я уже говорил раньше, я сам люблю так бороться. В этот раз все сложилось не в мою пользу, но это нормально. Это часть гонок, лично я всем доволен.

В целом по ходу спринта у нас были проблемы с износом шин. Нужно над этим поработать, ведь в гонке это будет ключевым фактором. У нас, как кажется, начинаются проблемы с задними шинами к концу отрезка. Нужно постараться понять, что мы сможем сделать в этой ситуации, ведь мы уже не можем менять настройки болида. Посмотрим», – рассказал Леклер.

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4 комментария

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R0mari0
Ух!!! А сколько ниже комментариев и плюсов про свинство Макса, его нарушение при защите позиции.
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Scorpio
Ответ R0mari0
Ух!!! А сколько ниже комментариев и плюсов про свинство Макса, его нарушение при защите позиции.
обычная дипломатия от чарлика, или ты на людях высказываешь все, что думаешь?
По факту, Леклер не выдавливает соперников с трека, а для Дикхедовича это фирменные фишечки езды
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alex1382
Ответ R0mari0
Ух!!! А сколько ниже комментариев и плюсов про свинство Макса, его нарушение при защите позиции.
а что с нытиков взять?
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R0mari0
Ответ Scorpio
обычная дипломатия от чарлика, или ты на людях высказываешь все, что думаешь? По факту, Леклер не выдавливает соперников с трека, а для Дикхедовича это фирменные фишечки езды
Дипломатия, это если бы Шарль сказал: Макс чрезмерно жёстко оборонялся, я этого не понимаю.
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