Льюис Хэмилтон: «Наблюдал за поведением болида «Ред Булл» в спринте. Впереди у «Мерседеса» много работы»

Льюис Хэмилтон сообщил, что извлек уроки, преследуя машину «Ред Булл».

На протяжении почти всей мини-гонки на Гран-при США пилот « » ехал на второй позиции, что позволило ему следить за болидом .

«Старт получился не очень хорошим, но я довольно агрессивно заехал в первый поворот, и мы здорово поборолись с [Леклером]. Потом ощущения в болиде были достаточно хорошими, так что я просто атаковал, пытался максимально приблизиться.

Но я не мог в достаточной мере сократить отставание от Макса. Как только я оказывался в его DRS, он начинал отъезжать. Не сказать, что я раньше не видел его машину – тем не менее, я оказался в хорошем положении для того, чтобы наблюдать за «Ред Булл», за болидом Макса, за тем, как он себя ведет.

Так что я мог какое-то время смотреть за тем, где машина особенно сильна. Конечно, мы видим это с помощью GPS или чего-то такого, но все равно – важно знать, есть ли области, где мы сильнее, в чем мы отстаем. А потом я могу передать эту информацию команде», – заявил семикратный чемпион «Формулы-1».

Хэмилтон также поделился мнением о борьбе с «Ред Булл» в 2024 году:

«Впереди много работы. Всем преследователям надо потрудиться.

По-настоящему догнать [« »] в следующем сезоне – непростая задача. Команда быстро прибавляет, она потрясающе себя проявляет в плане разработки болида. Нам нужно прогрессировать еще быстрее, чтобы сократить отставание.

Но я на 100 процентов верю в свою команду – мы на это способны».

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