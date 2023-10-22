Льюис Хэмилтон: «Веселый спринт, хорошая борьба с Леклером. Рад вернуться на подиум»

Теги Гран-при США Феррари Льюис Хэмилтон Ред Булл Формула-1 Мерседес Макс Ферстаппен Шарль Леклер Ландо Норрис Авто

Льюис Хэмилтон прокомментировал второе место в спринте.

На старте заезда в США пилот «Мерседеса» обогнал Шарля Леклера из «Феррари», однако потом не смог соперничать с гонщиком «Ред Булл» Максом Ферстаппеном.

«Веселая гонка. Хороший старт, хорошая борьба с Шарлем. Затем я попытался приблизиться к Максу, но у [«Ред Булл»] в данный момент неоспоримый темп.

Однако я доволен, что мы стали чуть ближе. Нам все еще далеко до его гоночного темпа. Тем не менее, я рад вернуться на подиум», – сказал семикратный чемпион «Формулы-1».

Хэмилтон также поделился мыслями о воскресной гонке, которую Ферстаппен начнет шестым:

«Это нам поможет. В конечном счете, думаю, он довольно быстро начнет дышать нам в спину, учитывая сегодняшний темп, однако это открывает возможности для хорошей борьбы с Шарлем и Ландо [Норрисом].

У нас всех достаточно близкий темп, и, надеюсь, будут классные сражения. Если мы все сумеем оставить Макса позади, будет потрясающе. Если нет, ничего страшного».

Ферстаппен поставил всех на место и не оставил конкурентам шанса в спринте в США

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1 комментарий

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Donbass
Если будет удачный старт в гонке, то можно помечтать о подиуме. О победе говорить сложновато. Разве что Максига кто то бортанет на старте.
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