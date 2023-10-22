Льюис Хэмилтон: «Веселый спринт, хорошая борьба с Леклером. Рад вернуться на подиум»

Льюис Хэмилтон прокомментировал второе место в спринте.

На старте заезда в США пилот « » обогнал из « », однако потом не смог соперничать с гонщиком «Ред Булл» .

«Веселая гонка. Хороший старт, хорошая борьба с Шарлем. Затем я попытался приблизиться к Максу, но у [«Ред Булл»] в данный момент неоспоримый темп.

Однако я доволен, что мы стали чуть ближе. Нам все еще далеко до его гоночного темпа. Тем не менее, я рад вернуться на подиум», – сказал семикратный чемпион «Формулы-1».

также поделился мыслями о воскресной гонке, которую Ферстаппен начнет шестым:

«Это нам поможет. В конечном счете, думаю, он довольно быстро начнет дышать нам в спину, учитывая сегодняшний темп, однако это открывает возможности для хорошей борьбы с Шарлем и Ландо [Норрисом].

У нас всех достаточно близкий темп, и, надеюсь, будут классные сражения. Если мы все сумеем оставить Макса позади, будет потрясающе. Если нет, ничего страшного».

Ферстаппен поставил всех на место и не оставил конкурентам шанса в спринте в США

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях:

Facebook | ВК | Telegram | Instagram