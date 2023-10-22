Дженсон Баттон: «Старт Ферстаппена 6-м – единственное, что спасает гонку. Максу не будет просто»
Гонка не станет легкой прогулкой для Макса Ферстаппена, полагает Дженсон Баттон.
Пилот «Ред Булл» уверенно выиграл спринт на Гран-при США с поула. Основной заезд трехкратный чемпион начнет шестым.
«Единственное, что нас спасает завтра – старт Макса шестым. Можно сказать: «Оу, он настолько быстрее всех, будет просто».
Не будет просто. Обгонять здесь нелегко, гонка это показала. Она получилась не особо захватывающей, потому что обгонять было тяжело.
Это все равно будет вызов для [Ферстаппена]. Я бы не хотел ехать позади Льюиса [Хэмилтона]. А вы?» – поделился мыслями чемпион «Формулы-1» 2009 года.
Гран-при США-2023. Ферстаппен выиграл спринт, Хэмилтон – 2-й, Леклер – 3-й
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А старт, есть ощущение, что будет веселым. Норрис сразу явно захочет вырваться вперед. Но сдается мне, что кругу на 2-3 лидировать будет уже Льюис, если не увидим каких-то форс-мажоров. И Мерседес хорошо едет, и Льюис в хорошей форме, да и трассу эту любит.
А дальше многое зависит от того, как быстро Макс разделается с Сайнсом и Леклером, остальных пройдет быстро.