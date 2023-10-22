Дженсон Баттон: «Старт Ферстаппена 6-м – единственное, что спасает гонку. Максу не будет просто»

Теги Гран-при США Льюис Хэмилтон Дженсон Баттон Ред Булл Формула-1 Макс Ферстаппен Авто

Гонка не станет легкой прогулкой для Макса Ферстаппена, полагает Дженсон Баттон.

Пилот «Ред Булл» уверенно выиграл спринт на Гран-при США с поула. Основной заезд трехкратный чемпион начнет шестым.

«Единственное, что нас спасает завтра – старт Макса шестым. Можно сказать: «Оу, он настолько быстрее всех, будет просто».

Не будет просто. Обгонять здесь нелегко, гонка это показала. Она получилась не особо захватывающей, потому что обгонять было тяжело.

Это все равно будет вызов для [Ферстаппена]. Я бы не хотел ехать позади Льюиса [Хэмилтона]. А вы?» – поделился мыслями чемпион «Формулы-1» 2009 года.

Гран-при США-2023. Ферстаппен выиграл спринт, Хэмилтон – 2-й, Леклер – 3-й

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3 комментария

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Donbass
Старт с 6-го места добавляет интригу. А если ещё кто то бортанет Максига на старте то гонка может получится очень увлекательной.
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rtr_return
Вызов на пару кругов
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arspurs9
Ответ Donbass
Старт с 6-го места добавляет интригу. А если ещё кто то бортанет Максига на старте то гонка может получится очень увлекательной.
Как показал спринт, здесь РБ не может улететь от соперников, пока те могут использовать ДРС. При этом сложно сказать, насколько легко они могут обгонять, Чеко не показатель.
А старт, есть ощущение, что будет веселым. Норрис сразу явно захочет вырваться вперед. Но сдается мне, что кругу на 2-3 лидировать будет уже Льюис, если не увидим каких-то форс-мажоров. И Мерседес хорошо едет, и Льюис в хорошей форме, да и трассу эту любит.
А дальше многое зависит от того, как быстро Макс разделается с Сайнсом и Леклером, остальных пройдет быстро.
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