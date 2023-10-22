Дженсон Баттон: «Старт Ферстаппена 6-м – единственное, что спасает гонку. Максу не будет просто»

Гонка не станет легкой прогулкой для Макса Ферстаппена, полагает Дженсон Баттон.

Пилот « » уверенно выиграл спринт на Гран-при США с поула. Основной заезд трехкратный чемпион начнет шестым.

«Единственное, что нас спасает завтра – старт шестым. Можно сказать: «Оу, он настолько быстрее всех, будет просто».

Не будет просто. Обгонять здесь нелегко, гонка это показала. Она получилась не особо захватывающей, потому что обгонять было тяжело.

Это все равно будет вызов для [Ферстаппена]. Я бы не хотел ехать позади [Хэмилтона]. А вы?» – поделился мыслями чемпион «Формулы-1» 2009 года.

Гран-при США-2023. Ферстаппен выиграл спринт, Хэмилтон – 2-й, Леклер – 3-й

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях:

Facebook | ВК | Telegram | Instagram