Формула-1. Положение в личном зачете и Кубке конструкторов после спринта на Гран-при США-2023

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Положение пилотов в чемпионате после спринта на Гран-при США
 
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 441 очко
2. Серхио Перес («Ред Булл») – 228
3. Льюис Хэмилтон («Мерседес») – 201
4. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») – 183
5. Карлос Сайнс («Феррари») – 156
6. Шарль Леклер («Феррари») – 151
7. Ландо Норрис («Макларен») – 141
8. Джордж Расселл («Мерседес») – 133
9. Оскар Пиастри («Макларен») – 83
10. Пьер Гасли («Альпин») – 48
11. Ланс Стролл («Астон Мартин») – 47
12. Эстебан Окон («Альпин») – 44
13. Алекс Албон («Уильямс») – 23
14. Валттери Боттас («Альфа Ромео») – 10
15. Нико Хюлькенберг («Хаас») – 9
16. Чжоу Гуаньюй («Альфа Ромео») – 6
17. Юки Цунода («Альфа Таури») – 3
18. Кевин Магнуссен («Хаас») – 3
19. Лиам Лоусон («Альфа Таури») – 2
20. Логан Сарджент («Уильямс») – 0
21. Ник де Врис («Альфа Таури») – 0
22. Даниэль Риккардо («Альфа Таури») – 0
 
Положение команд в Кубке конструкторов
 
1. «Ред Булл» – 669 очков
2. «Мерседес» – 334
3. «Феррари» – 307
4. «Астон Мартин» – 230
5. «Макларен» – 224
6. «Альпин» – 92
7. «Уильямс» – 23
8. «Альфа Ромео» – 16
9. «Хаас» – 12
10. «Альфа Таури» – 5
 

Гран-при США-2023. Ферстаппен выиграл спринт, Хэмилтон – 2-й, Леклер – 3-й

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6 комментариев

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Andrey Brazhnikov
Не думал, что когда-нибудь буду болеть за Хэмилтона. Но вдруг и правда из-за него РБ может выкинуть Переса.
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+4
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hypnotoad94
Ответ Bzz Pvz
Если Сир Льюис займет 2 место в этом сезоне - это будет выше всех 7-ми его трофеев. В этом году у Хэма - одна из лучших форм за всю карьеру, очень жаль, что бездари из мерса не сделали норм болид
Да удивительно, что если отбросить Макса, лучшим пилотам в этом сезоне одному под 40, второму уже за. И это в современной Ф1, где 20-летние выученные киборги поставлены на поток. Понятно, что не будь они настолько высокого уровня, не продержались бы в топе столько лет, но сам факт. Жаль, что оба карьеру закончат в обозримом будущем, Кими, Хэм и Нандо - последние из прошлой эпохи.
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+2
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hypnotoad94
Ну что, АМ и, особенно, Алонсо спасибо за такие выступления, но, думаю, вопрос с четвертым местом в КК будет закрыт уже завтра. Феррари-Мерс и Хэм-Перес остаются единственными интригами. Я и так потеплел к Лью за последние два года, но если он обойдет РБ на этом Мерсе в личке, то вопросов к нему не должно быть никаких и ни у кого уже никогда)
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Bzz Pvz
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Если Сир Льюис займет 2 место в этом сезоне - это будет выше всех 7-ми его трофеев. В этом году у Хэма - одна из лучших форм за всю карьеру, очень жаль, что бездари из мерса не сделали норм болид
+2
-2
0
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Мандалай
Ну что ж, Маки завтра обойдут АМ.
Осталась только одна интрига - отыграет ли Хэм ещё несколько очков у Перца?
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