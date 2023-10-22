Формула-1. Положение в личном зачете и Кубке конструкторов после спринта на Гран-при США-2023
Положение пилотов в чемпионате после спринта на Гран-при США
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – 441 очко
2. Серхио Перес («Ред Булл») – 228
3. Льюис Хэмилтон («Мерседес») – 201
4. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») – 183
5. Карлос Сайнс («Феррари») – 156
6. Шарль Леклер («Феррари») – 151
7. Ландо Норрис («Макларен») – 141
8. Джордж Расселл («Мерседес») – 133
9. Оскар Пиастри («Макларен») – 83
10. Пьер Гасли («Альпин») – 48
11. Ланс Стролл («Астон Мартин») – 47
12. Эстебан Окон («Альпин») – 44
13. Алекс Албон («Уильямс») – 23
14. Валттери Боттас («Альфа Ромео») – 10
15. Нико Хюлькенберг («Хаас») – 9
16. Чжоу Гуаньюй («Альфа Ромео») – 6
17. Юки Цунода («Альфа Таури») – 3
18. Кевин Магнуссен («Хаас») – 3
19. Лиам Лоусон («Альфа Таури») – 2
20. Логан Сарджент («Уильямс») – 0
21. Ник де Врис («Альфа Таури») – 0
22. Даниэль Риккардо («Альфа Таури») – 0
Положение команд в Кубке конструкторов
1. «Ред Булл» – 669 очков
2. «Мерседес» – 334
3. «Феррари» – 307
4. «Астон Мартин» – 230
5. «Макларен» – 224
6. «Альпин» – 92
7. «Уильямс» – 23
8. «Альфа Ромео» – 16
9. «Хаас» – 12
10. «Альфа Таури» – 5
Гран-при США-2023. Ферстаппен выиграл спринт, Хэмилтон – 2-й, Леклер – 3-й
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