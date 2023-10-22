Шарль Леклер: «У меня была возможность и шанс на трассе – я попробовал, и был близок»

Леклер остался доволен выступлением в спринте перед Гран-при США.

Пилот « » отметил, что пытался бороться за победу, но главной задачей была подготовка к воскресной гонке.

«У меня была возможность и шанс на трассе (обогнать Ферстаппена). Я попробовал, и это было близко. Да, я потерял позицию относительно Льюиса Хэмилтона, но сегодня они все равно были немного сильнее нас с точки зрения гоночного темпа.

Нам нужно работать над этим и понять, что мы можем сделать, чтобы завтра выступить лучше и сделать шаг вперед.

У нас есть огромное количество данных для анализа. С учетом того, что две наши машины были на разных стратегиях, должно помочь нам завтра, потому что теперь мы знаем, как поведут себя на дистанции шины «софт». Я надеюсь, мы сможем извлечь из этого преимущество и мы сумеем победить», – рассказал Леклер.

Что случилось в спринте на Гран-при США: Ферстаппен почти убрал Леклера в стену на старте, провал «Макларена»