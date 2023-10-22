Макс Ферстаппен: «К счастью, в первом повороте мне оставили довольно много свободного места на трассе. После этого мы смогли контролировать темп»

Теги Гран-при США Ред Булл Формула-1 Макс Ферстаппен Авто

Ферстаппен остался доволен победой в спринте перед Гран-при США.

Пилот «Ред Булл» отметил, что ему понравилась борьба по ходу заезда, хотя в целом он чувствовал себя достаточно комфортно.

«Было довольно плотно. К счастью, в первом повороте мне оставили довольно много свободного места на трассе, лишним это точно не было.

После этого мы смогли контролировать ход гонки, контролировать темп. В конце заезда я смог немного повеселиться, атакуя чуть сильнее.

Система DRS с такими большими антикрыльями на такой трассе может быть очень мощной. Как только мне удалось выбраться из зоны DRS (относительно соперников), я смог контролировать свой темп, и в целом гоночной ритм у нашей машины был неплохим.

Завтра, с учетом старта с 6-й позиции, все будет иначе. И это делает задачу интереснее – надеюсь, нам будет веселее. Ну и, разумеется, мы все равно хотим победить», – рассказал Ферстаппен.

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1 комментарий

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hypnotoad94
Оставили (съ***лись в ужасе)). Да грубо стартанул, но вроде в рамках правил
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