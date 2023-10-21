Шарль Леклер: «Сделаю все возможное, чтобы обогнать Ферстаппена в первом повороте спринта»

Теги Гран-при США Феррари Ред Булл Формула-1 Макс Ферстаппен Шарль Леклер Авто

Шарль Леклер настроен на обгон Макса Ферстаппена в первом повороте спринта.

Пилот «Феррари» завершил квалификацию к спринту на Гран-при США на втором месте, уступив только чемпиону из «Ред Булл».

«Машина абсолютно такая же [что и вчера]. Условия изменились, так что пришлось быстро приспосабливаться.

Квалификация прошла позитивно. Конечно, я разочарован, что оказался не на поуле, но на этой трассе вторая позиция не такая уж плохая.

Я сделаю все возможное, чтобы обогнать Макса в первом повороте. В прошлые сезоны сцепление с четной стороны решетки, похоже, всегда было достаточно хорошим. Очень надеюсь, что в этом году ситуация не поменялась. Хотя даже не знаю, ведь завтра я на поуле. Но, надеюсь, сегодня получится обогнать Макса», – сказал Леклер.

Гран-при США-2023. Квалификация к спринту. Ферстаппен – 1-й, Леклер – 2-й, Хэмилтон – 3-й

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6 комментариев

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ibra207
мм..похоже Феррари вторую гонку подряд поедет одной машиной.
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Евгений Потапенко
Обгони сначала , потом скажешь, что так и хотел, сойдешь за умного.
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KMR
А когда гонка завершадась в 1-м повороте?
Он точно топ пилот?
+1
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danteeeq
Ответ Hardi
Лучше бы ты просто снёс его и Хэмилтона.
мда
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Фанат спорта01
Ответ KMR
А когда гонка завершадась в 1-м повороте? Он точно топ пилот?
он сказал что гонка заканчивается в 1-м повороте?
обогнать Ферстаппена лучше чем не обогнать его.
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