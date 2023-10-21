Шарль Леклер: «Сделаю все возможное, чтобы обогнать Ферстаппена в первом повороте спринта»

Шарль Леклер настроен на обгон Макса Ферстаппена в первом повороте спринта.

Пилот « » завершил квалификацию к спринту на Гран-при США на втором месте, уступив только чемпиону из « ».

«Машина абсолютно такая же [что и вчера]. Условия изменились, так что пришлось быстро приспосабливаться.

Квалификация прошла позитивно. Конечно, я разочарован, что оказался не на поуле, но на этой трассе вторая позиция не такая уж плохая.

Я сделаю все возможное, чтобы обогнать Макса в первом повороте. В прошлые сезоны сцепление с четной стороны решетки, похоже, всегда было достаточно хорошим. Очень надеюсь, что в этом году ситуация не поменялась. Хотя даже не знаю, ведь завтра я на поуле. Но, надеюсь, сегодня получится обогнать », – сказал Леклер.

Гран-при США-2023. Квалификация к спринту. Ферстаппен – 1-й, Леклер – 2-й, Хэмилтон – 3-й

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