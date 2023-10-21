Тото Вольфф: «Если мы сможем немного улучшить темп, то будем серьезно бороться за подиум»

Теги Гран-при США Формула-1 Мерседес Тото Вольфф Авто

Тото Вольфф поделился мнением после квалификации к спринту в Остине.

«У меня двоякое впечатление, потому что раньше на подобной трассе у нас был весомый отрыв от наших конкурентов. В прошлом году мы были в нигде – в Остине, по-моему, отстали на 0,6 секунды. А теперь мы в хорошей форме.

Так что это хороший шаг вперед, но когда вы так близко к поулу, то вас как гонщика [подобный результат] слегка огорчает.

Мы подходим к этому вопросу [к спринту] с любопытством. Если мы сможем немного улучшить темп, то будем серьезно бороться за подиум», – сказал босс «Мерседеса».

Гран-при США-2023. Квалификация к спринту. Ферстаппен – 1-й, Леклер – 2-й, Хэмилтон – 3-й

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