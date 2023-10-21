Кристиан Хорнер: «Приходится искать баланс между скоростью на одном быстром круге и на длинной дистанции»

Хорнер ждет интересный спринт перед Гран-при США.

Руководитель « » подвел итоги квалификационной сессии, которая определила стартовый порядок спринта.

«Мы видели, как времена на круге постепенно сходятся в одну точку и квалификация получилась напряженной. Вам всегда приходится искать баланс между скоростью на одном быстром круге и на длинной дистанции. Сегодня мы это и увидели.

То есть, что для кого важнее – темп в гонке, темп на конкретном отрезке или на одном быстром круге? Будет крайне любопытно посмотреть на тем, что случится в спринте. Износ шин здесь может быть очень важным фактором», – рассказал .

Хэмилтон впервые за два года «заметил эффект» обновления «Мерседеса». Оно снимает только 0,1 секунды с круга