Кристиан Хорнер: «Приходится искать баланс между скоростью на одном быстром круге и на длинной дистанции»

Теги Гран-при США Кристиан Хорнер Ред Булл Формула-1 Авто

Хорнер ждет интересный спринт перед Гран-при США.

Руководитель «Ред Булл» подвел итоги квалификационной сессии, которая определила стартовый порядок спринта.

«Мы видели, как времена на круге постепенно сходятся в одну точку и квалификация получилась напряженной. Вам всегда приходится искать баланс между скоростью на одном быстром круге и на длинной дистанции. Сегодня мы это и увидели.

То есть, что для кого важнее – темп в гонке, темп на конкретном отрезке или на одном быстром круге? Будет крайне любопытно посмотреть на тем, что случится в спринте. Износ шин здесь может быть очень важным фактором», – рассказал Хорнер.

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