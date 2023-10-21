Джордж Расселл: «Неидеальная квалификация: проблемы с радио, в третьем сегменте остались только использованные шины»
Джордж Расселл высказался о трудностях в квалификации к спринту.
Расселл начнет спринт на Гран-при США восьмым, его напарник по «Мерседесу» Льюис Хэмилтон – третьим.
«Хаотичная сессия. С радио были проблемы. Я слышал всех инженеров на заднем фоне на быстрых кругах, а потом включался мой инженер и общался со мной. Это отвлекало.
В третьем сегменте у меня остались только использованные шины, потому что я потратил лишний комплект вчера. В целом время не такое уж плохое, сессия получилось неидеальной», – подвел итоги Джордж.
Гран-при США-2023. Квалификация к спринту. Ферстаппен – 1-й, Леклер – 2-й, Хэмилтон – 3-й
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