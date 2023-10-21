Льюис Хэмилтон: «Мерседес» в хорошем положении для того, чтобы оказать давление на лидеров»
Льюис Хэмилтон рассказал о позитивном настрое перед спринтом в США.
Пилот «Мерседеса» завершил квалификацию к спринту на третьей позиции. Накануне Льюис стал третьим в основной квалификации.
«Думаю, сегодня мы чуть ближе, чем вчера. Тяжелая сессия, особенно на «медиуме».
То, что мы так близко в Остине, показывает прогресс команды, и это по-настоящему позитивный знак. Мы в хорошем положении для того, чтобы оказать давление на лидеров.
Все очень позитивно. Посмотрим, что получится, но, надеюсь, получится удержаться», – заявил семикратный чемпион «Формулы-1».
Гран-при США-2023. Квалификация к спринту. Ферстаппен – 1-й, Леклер – 2-й, Хэмилтон – 3-й
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