Серхио Перес: «Надеюсь, в субботу мы выступим лучше и сможем заработать очки в спринте»
Перес надеется отыграться в субботу после неудачи в квалификации к Гран-при США.
Пилот «Ред Булл» закончил пятничную квалификацию лишь с 9-м результатом, уступив времени поула почти 0,5 секунды.
«Непростая квалификация. У меня были проблемы с балансом болида, как на низких, так и на высоких скоростях. Мы внесли в настройки пару изменений, но в конечном счете это не помогло.
При этом отрывы были совсем небольшими. Даже разница в 0,1 секунды могла бы многое изменить, но в итоге мы оказались не там, где хотелось бы. Надеюсь, в субботу мы лучше проведем спринт-квалификацию, а потом сможем заработать очки в самом спринте.
К сожалению, так бывает. Как бы то ни было, теперь посмотрим, что мы сможем сделать в субботу. Погода тоже играет свою роль – например, учитывая порывистый ветер. В субботу погода должна сильно измениться в сравнении с пятницей, так что посмотрим», – рассказал Перес.
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Серёг, давай приезжай хотя бы в очках в Техасе и дома, и собирай вещи. Это просто боль.