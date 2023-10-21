Льюис Хэмилтон: «Новое днище мало что изменило – но это одно из первых за два года обновлений, эффект от которого я действительно почувствовал»

Теги Гран-при США Льюис Хэмилтон Формула-1 Мерседес Авто

Хэмилтон рассказал о работе новинок на Гран-при США.

По словам пилота «Мерседеса», хотя само обновленное днище болида не дало сильной прибавки в скорости, в отношении ощущений от пилотажа эта новика стала одной из немногих, эффект от которых, по словам Хэмилтона, сразу почувствовался.

«Продолжая экспериментировать с болидом, мы получаем все больше и больше знаний о том, куда движемся, какой мы видим оптимальную версию болида. Само новое днище мало что изменило. Знаете, когда кто-то привозит новинки, люди всегда раздувают из этого историю, но остальная часть машины осталась прежней и нам все еще нужно улучшать ее во многих областях.

Но машина действительно стала лучше. Это одно из первых за два года обновлений, эффект от которого я действительно почувствовал. Это радует. Нам просто нужно сделать еще два-три таких же шага вперед, чтобы вернуться в режим супер-конкурентоспособности, а я верю, что ребята способны это сделать», – рассказал Хэмилтон.

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6 комментариев

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flegmatichen
Ответ Bzz Pvz
Льюис как всегда очень деликатно высказывается, чтобы никого из Мерседеса не обидеть. Льюис уже долгое время вынужден терпеть полу-мёртвый болид уровня родного Рено, но из-за воспитанности и человечности Хэм не станет в открытую критиковать какой-никакой труд команды
Полу метрвый? "
2 место в КК говорит об обратном.
+7
-2
+5
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flegmatichen
У Льюиса очевидно синдром пониженной чувствительности к новинкам. Нужна помощь специалиста
+5
-2
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Bzz Pvz
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Льюис как всегда очень деликатно высказывается, чтобы никого из Мерседеса не обидеть. Льюис уже долгое время вынужден терпеть полу-мёртвый болид уровня родного Рено, но из-за воспитанности и человечности Хэм не станет в открытую критиковать какой-никакой труд команды
+5
-4
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flegmatichen
Ответ Bzz Pvz
Льюис вывозит Мерседес в соло, исключительно за счёт опыта и личного Скилла. Убери Льюиса из Мерса - команда с расселом(+1 любой другой) будут делить лузерское место с моим Альпином
А чего в прошлом году соло у Льюиса не задалось?
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Дмитрий Дудников
Ответ flegmatichen
А чего в прошлом году соло у Льюиса не задалось?
В прошлом году несолоно хлебавши задалось.
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