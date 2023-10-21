Льюис Хэмилтон: «Новое днище мало что изменило – но это одно из первых за два года обновлений, эффект от которого я действительно почувствовал»

Хэмилтон рассказал о работе новинок на Гран-при США.

По словам пилота « », хотя само обновленное днище болида не дало сильной прибавки в скорости, в отношении ощущений от пилотажа эта новика стала одной из немногих, эффект от которых, по словам Хэмилтона, сразу почувствовался.

«Продолжая экспериментировать с болидом, мы получаем все больше и больше знаний о том, куда движемся, какой мы видим оптимальную версию болида. Само новое днище мало что изменило. Знаете, когда кто-то привозит новинки, люди всегда раздувают из этого историю, но остальная часть машины осталась прежней и нам все еще нужно улучшать ее во многих областях.

Но машина действительно стала лучше. Это одно из первых за два года обновлений, эффект от которого я действительно почувствовал. Это радует. Нам просто нужно сделать еще два-три таких же шага вперед, чтобы вернуться в режим супер-конкурентоспособности, а я верю, что ребята способны это сделать», – рассказал .

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