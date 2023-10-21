Шарль Леклер: «Когда гоночный инженер сказал про нарушение границ трассы, у меня чуть не случился сердечный приступ»

Леклер рассказал, как гоночный инженер напугал его в квалификации в Остине.

Пилот « » выиграл поул по итогам сессии – благодаря тому, что лучшее время на последнем круге было удалено из-за нарушения границ трассы.

Леклер пересек финишную черту и понял, что показал второе время, после чего с ним на связь вышел гоночный инженер и первым делом сообщил про нарушение границ трассы – и только через секунду уточнил, что это касается Ферстаппена.

«У меня чуть не случился сердечный приступ, потому мой инженер сказал мне про нарушение границ трассы, – и только потом, что это касается Ферстаппена.

Но когда я услышал сообщение про «пределы трассы», то начал бить кулаком по шлему и рулю, а когда услышал, что «для Ферстаппена», то подумал: «А, ну ладно, это для нас хорошая новость». Именно поэтому я сказал Хави (Хавьер Маркос Падрос, гоночный инженер Леклера) – пожалуйста, говори сначала фамилию, а уже потом про пределы трассы, чтобы не слишком меня волновать.

Что касается обновлений болида, то в целом они решают именно ту проблему, на которую я жаловался весь сезон – на нестабильность поведения болида. Если возникает сильная избыточная поворачиваемость, машина сильно теряет в сцеплении с трассой.

И эти обновления были призваны решить именно эту проблему, помогли мне почувствовать себя немного увереннее, позволили в большей степени настраивать болид в соответствии с моими предпочтениями и укрепить стабильность поведения передней оси – обычно мне нравятся именно такие настройки. И с тех пор мне стало проще.

Однако впереди еще достаточно гонок и нас еще ждет много работы. Нам нужно не сбавлять обороты, хотя мы действительно сделали несколько шагов вперед, вне всяких сомнений», – рассказал .

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