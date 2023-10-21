Макс Ферстаппен: «Я просто постарался максимально хорошо войти в поворот и просчитался»

Теги Гран-при США Ред Булл Формула-1 Макс Ферстаппен Авто

Ферстаппен не стал переживать из-за неудачи в квалификации к Гран-при США.

Пилот «Ред Булл» мог оказаться на поуле, но лучшее время его круга было аннулировано за нарушения границ трассы. В результате воскресную гонку Ферстаппен начнет лишь с шестой позиции.

«Я сразу понял, что в 19 повороте ситуация будет пограничной и решение может быть любым. Я допустил небольшую ошибку в первом повороте, поэтому в дальнейшем по ходу круге мне нужно было атаковать сильнее, чтобы отыграть потерянное.

Проблема была даже не в недостаточной поворачиваемости – я просто постарался максимально хорошо войти в поворот и просчитался. Когда атакуешь на пределе, грань здесь может быть очень тонкой. Досадно, что все так закончилось, но такой результат делает воскресную гонку еще интереснее», – рассказал Ферстаппен.

Гран-при США-2023. Квалификация. Леклер выиграл поул, Норрис – 2-й, Хэмилтон – 3-й, Ферстаппен – 6-й

2 комментария

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Al561
Ну хоть какая-то интрига будет
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Посторонним В
"Будет кого трахнуть по пути к очередной победе, а не сразу уехать в даль от слизняков на ведрах 😎"
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