Льюис Хэмилтон: «К сожалению, конкуренты по-прежнему немного быстрее, но завтра у нас будет новый шанс»

Хэмилтон доволен прогрессом команды по итогам квалификации к Гран-при США.

По словам пилота « », ему приятно видеть, как команда продолжает сокращать отставание от конкурентов.

«Я люблю приезжать в США. Здесь невероятная трасса. Одна из моих самых любимых – наряду со «Сильверстоуном».

У трассы просто потрясающая конфигурация, сложная для любого пилота. С перепадами высот и неровностями на каждой секции.

Огромное спасибо всем ребятам на базе. Они так выкладывались, чтобы улучшить машину и в этот уик-энд мы смогли еще немного приблизиться к лидерам, именно ради этого каждый из нас так упорно трудится.

И я очень ценю усилия ребят. К сожалению, конкуренты по-прежнему немного быстрее, но завтра у нас будет новый шанс», – рассказал Хэмилтон.

Гран-при США-2023. Квалификация. Леклер выиграл поул, Норрис – 2-й, Хэмилтон – 3-й, Ферстаппен – 6-й