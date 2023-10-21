Шарль Леклер: «Я доволен, но на последнем круге в третьем сегменте допустил пару ошибок»

Леклер остался доволен победой в квалификации к Гран-при США.

Пилот « », подводя итоги сессии, отметил хорошую работу команды и удачный вариант настроек болида, который Скудерии удалось сразу подобрать.

«Думаю, мы отлично сработали как команда. Мы знаем, что по ходу уик-энда со спринтом как никогда важно хорошо провести первую практику, и нам удалось это сделать.

Мы начали уик-энд с отличными базовыми настройками, благодаря отличной работе ребят, которые подготовили машину к этому Гран-при. И ощущения от управления машиной сразу были очень хорошими.

Что касается самого круга, то в целом я был доволен своим выступлением по ходу квалификации, но вот на последнем круге в третьем сегменте я допустил пару ошибок. Хотя я думаю, что непросто было всем. В любом случае, я очень рад поулу», – рассказал Леклер.

Гран-при США-2023. Квалификация. Леклер выиграл поул, Норрис – 2-й, Хэмилтон – 3-й, Ферстаппен – 6-й