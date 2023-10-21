Алонсо не попал в топ-10 квалификации впервые в сезоне, показав 17-е время в США
Фернандо Алонсо завершил серию попаданий в третьи сегменты квалификаций.
После перехода в «Астон Мартин» в конце 2022 года испанец неизменно располагался в десятке сильнейших.
В квалификации к Гран-при США двукратный чемпион «Формулы-1» показал 17-е время, выбыв после первого сегмента. Напарник Фернандо Ланс Стролл стал 19-м.
Фернандо Алонсо: «Стараюсь делать все возможное, чтобы помочь Строллу»
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