Алонсо не попал в топ-10 квалификации впервые в сезоне, показав 17-е время в США

Фернандо Алонсо завершил серию попаданий в третьи сегменты квалификаций.

После перехода в « » в конце 2022 года испанец неизменно располагался в десятке сильнейших.

В квалификации к двукратный чемпион «Формулы-1» показал 17-е время, выбыв после первого сегмента. Напарник Фернандо стал 19-м.

Фернандо Алонсо: «Стараюсь делать все возможное, чтобы помочь Строллу»

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