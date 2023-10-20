Фернандо Алонсо: «Стараюсь делать все возможное, чтобы помочь Строллу»

Теги Гран-при США Гран-при Японии Фернандо Алонсо Формула-1 Астон Мартин Ланс Стролл Гран-при Катара Авто

Фернандо Алонсо рассказал о помощи напарнику по «Астон Мартин» Лансу Строллу.

Алонсо заработал 183 очка в нынешнем сезоне, Стролл – лишь 47.

«Мы все ему помогаем. Я стараюсь делать все возможное со своей стороны. Разумеется, я слушаю все брифинги – мы находимся в одной комнате. И если он говорит о каких-либо трудностях, я пытаюсь вспомнить, что мне помогало в прошлом, будь то настройки или что-то еще.

Так что да, мы очень плотно работаем вместе, чтобы найти верный путь для команды и зарабатывать очки двумя машинами», – заявил двукратный чемпион «Формулы-1».

Испанец отметил, что некоторые неудачи Ланса связаны с факторами, на которые он не мог повлиять:

«Я считаю, что ему крайне не везло в некоторых ситуациях. Думаю, темп и скорость не так далеки, когда все идет нормально – скажем, в Катаре, в Японии мы были в десятой друг от друга.

Когда он совершил грандиозный прорыв с 17-й позиции на девятую в Сузуке, сломалось заднее крыло. Все это бьет по уверенности. В футболе то же самое: ты выигрываешь два или три матча, и все идет идеально. Если ты проигрываешь два или три матча, начинаешь чувствовать давление – ты должен дать результат в следующей игре. Так что нам необходим чистый уик-энд.

В данный момент квалификация является наиболее напряженной частью уик-энда. Борьба в первом сегменте очень плотная – если не повезло на круге выезда или что-то еще повлияло на круги, то уик-энд испорчен, ты стартуешь из хвоста. Так что нам просто нужен чистый уик-энд. Надеюсь, [Гран-при США] станет стартовой точкой».

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1 комментарий

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ALMANAC
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