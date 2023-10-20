Шарль Леклер: «Сейчас главный приоритет – сильно провести первую практику, а потом выбрать правильные настройки болида»

Леклер надеется сократить отставание от лидеров на Гран-при США.

По словам пилотов « », в команде рассчитывают лучше подготовиться к этапу в Остине, особенно учитывая то, что по характеристикам «Трасса Америк» должна подойти «Феррари» лучше трека в Катаре.

«Надеюсь, в этот уик-энд мы будем ближе к лидерам. На бумаге трасса в Катаре была для нас одной из худших – с учетом и условий, и характеристик трека.

При этом на ход уик-энда со спринтом очень сильно влияет то, как ты проводишь первую практику, поскольку после нее ты больше не можешь менять настройки болида.

Так что главный приоритет – сильно провести первую практику, а потом принять правильное решение при выборе настроек болида. И это будет играть ключевую роль в отношении дальнейшего хода уик-энда. Более важную, чем то, в какой степени трасса подходит болиду», – рассказал .

В «Ф-1» задрали максимальные штрафы вчетверо – до миллиона евро! Гонщики ошеломлены